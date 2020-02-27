Gonca Vuslateri sahneye çıktı, sesiyle ve fiziğiyle büyüledi

Son zamanlarda sadece oyunculuğu ile değil, sahne performansları ile de kendine hayran bırakan Gonca Vuslateri, Bref markasının, De Luxe serisinin özel tanıtım gecesinde sahneye çıktı.

VİDEO: HALE CEYLAN BARLAS

Sahne kıyafeti olarak, Mysabella markasına ait, straplez, drapeli, vücudu saran bir elbise giyen Vuslateri, önce seksapalitesiyle, ardından ise sesi ve sahne performansıyla kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Vuslateri, geçmişten günümüze pek çok şarkı seslendirirken, oyunculuğun verdiği rahatlıkla ve yaptığı esprilerle de izleyenleri bol bol güldürdü.