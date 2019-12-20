Gonca Vuslateri: Türkiye’de ne kadar posteri varsa…

Oyuncu kadrosunda Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış’ın bulunduğu Erkek Arkadaşım Bir Feminist oyunu dün akşam yine seyirciyle buluştu. Vuslateri kendisini izlemeye gelen ünlü dostlarıyla kuliste fotoğraf çektirdi ve takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla renkli kişiliğini gözler önüne seren Gonca Vuslateri, dün akşam Fırat Tanış’la birlikte rol aldığı Erkek Arkadaşım Bir Feminist oyunun sahneledi. Oyun sonrası kulisten paylaşımlarda bulunan Vuslateri kendisini izlemeye gelen ünlü konuklarıyla çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaştı.

Vuslateri, bu paylaşımları içinde şarkıcı Çelik’e özel bir yer ayırdı. İşte Gonca’nın 90’lı yıllara damga vuran şarkıcıyla ilgili o satırları:

“Yanımda duran adamın Türkiye’de ne kadar posteri varsa görmüş ve duvarına asmış biri olarak oyunumuzu seyretmesinin ve ona kocaman sarılmanın keyfi müthiş. İyi ki geldin.”

ÇELİK YANITSIZ BIRAKMADI

Şarkıcı Çelik de Gonca’nın kendisiyle ilgili bu övgü dolu satırlarını yanıtsız bırakmadı ve şunları söyledi: “Canım benim… O şeref bana ait. Müthiş bir performanstı; İnanamadım hızınıza, karakterlerin o kadar çok ayrı kişilik olarak birbirine geçmesine ama asla karışmamasına ve uyumunuza! Gerçekten alkışı hak ediyorsunuz. Gurur duydum senle; Zaten çok seviyordum, iyi bir tiyatrocuyu sevdiğim için şimdi daha da çok seviyorum”