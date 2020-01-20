Gönül Yazar, ‘Gelin ata binmiş’ yazdı ortalık karıştı

Şarkıcı Gönül Yazar, Rüzgar Mağden isimli beyle kısa süre içerisinde tutku dolu bir aşk yaşamaya başlamış ve çift ‘Birbirimizi göremeyince kuduruyoruz’ şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisiyle gözlerden uzakta bir ilişki sürdüren Yazar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

GELİN ARABASI PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Gelin arabasına binerken fotoğrafını “Gelin ata binmiş ya nasip demiş” notuyla paylaşan Gönül Yazar’a sevenleri “Evlendin mi?” diye sordu. Herkesin 8. kez nikah masasına oturduğunu düşündüğü Yazar, bu soru karşısında “Onur ödülü almaya gelin arabasıyla gidiyorum.” açıklamasında bulundu. Usta sanatçı, yorumların artması üzerine paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: “Beni almaya böyle geldiler, ortada kısmet mi var? Evlilik mi nerede?”