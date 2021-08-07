Gönüllü seferberliği: Kürek ve tırmıklı mücadele…

Antalya’da devam eden yangın 1500 yılkı atlarının yaşam alanı olan Eynif Ovası’nı tehdit ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, İstanbul ve Ankara, İzmir gibi kentlerden gelen gönüllüler, tırmık, yangın tüpü ve küreklerle yangının çevreye yayılmasına karşı mücadele ediyor.

İSMAIL AKIN

Antalya’nın İbradı ilçesindeki yaklaşık 1500 yılkı atının ve köylünün büyükbaş hayvanlarının serbestçe dolaştığı Eynif Ovası’nda da yangın devam ediyor. Değişik kentlerden gelen gönüllüler yangının yayılmasına karşı gece gündüz mücadele veriyor.

“YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMAZSA KONYA’YA KADAR ULAŞIR”

Antalya İbradı’nın Ormana Köyü’nde turizm işletmecisi olan Tolga Özgüven, yangının ilk başladığı andan itibaren gönüllülerle birlikte yangına karşı mücadele verdiğini belirtti.

Özgüven’in, işletmecisi olduğu otel ve restoranı yangınla mücadele eden resmi ve gönüllü ekiplere yemek ve konaklama desteği de veriyor.

Manavgat’ta çıkan yangından bir gün sonra Akseki’de yangının başladığını söyleyen Özgüven, söyle konuştu:

* Yangın yaylalara atladı. Oradaki yangına da bizim Ormana ekibi müdahale etti. Orada çok az itfaiye vardı. Tabi her yerde yargın olunca ekip de kısıtlı olunca halk destek verdi. Oradan etap etap çıka çıka bizim buralara geldi. Ben sanmıyorum bir başka köyde böyle bir mücadele verildiğini, bu bir savaş noktası gibi.

* Şu anda Ormana halkı yaklaşık 400 kişi ile yangın söndürmeye destek veriyor. Çalışan 50 tane traktörümüz var. Şu anda arazöz ekiplerimize bizim kendi traktörlerimiz su takviyesinde bulunuyor. Yani arazöz hiç kımıldamadan daha etkin mücadele veriyor. Burada yoğun çalışmalar halk tarafından yapılıyor. Orman Bölge Müdürlüğü’nün ekipleri var. Diğer ekipler daha geri planda müdafaa hattında bekliyor.

* Yangın koridorları oluşturup bu tampon bölgelerde yangına geçit vermemeye çalışıyoruz . Şu anda bu noktayı geçerse bir taraftan Ormana Köyü’ne, merkeze ulaşacak, diğer yandan 90 bin dönüm alanı olan yılkı atlarıyla nam salmış, 25 bin dönüm mera alanı olan Eynik Ovası’na ulaşacak. Eynik Ovası aynı zamanda tarihi İpek Yolu güzergahında.

* Oradan sonra da ulaşacağı hat Derebucak, yani Konya. Bir taraftan da Konya’ya gitmemesi için de mücadele veriyoruz. Şu anda yangın çok geniş bir alana yayılmış durumda.

*Bu kadar geniş bir alanın her noktasını takip ediyor olmamız mümkün değil. Dışarıdan gelen gönüllü ekipler var. Yılkı atlarımızı götürmek isteyenler var. Bunlar doğada serbest yaşayan atlar. Bir yere kapatıldığında yaşayamazlar.

“HAVA DESTEĞİ BİZE MORAL OLDU”

Yangın karşı İstanbul’dan Eynik Ovası’na geldiğini söyleyen Savaş Civelek ise, “3 gün önce buraya yangınla mücadele eden ekiplere yardıma geldik. Burada gönüllü olarak çalışıyoruz. İnşallah tez zamanda bu yangını söndüreceğiz. Bugün hava desteği de geldi. Bu bize moral oldu. Daha şevkle çalışacağız” diye konuştu.



“YANGININ BAŞKA NOKTALARA ATLAMASINI ENGEL OLUYORUZ”

İzmir’de yaşayan Alperen Güzelyurt da, yangın haberini duyar duymaz işini bırakıp yangın bölgesine gelmiş. Doğayı çok sevdiğini söyleyen Güzelyurt, “Benim geldiğimde yangın tepenin üzerindeydi. Fakat rüzgarında etkisiyle başka noktalara sıçradı. Ben 3 gündür buradayım. Bizler görevlilere yangının yayılmasını engellemede yardımcı olmak. Bu nedenle bazı yerlere bariyerler oluşturup, yangını başka bir noktaya atlamasını engellemek. Bu amaçla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.