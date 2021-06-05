Google baltayı taşa vurdu… ‘En çirkin dil’ gösterip özür dilediler

ABD’li teknoloji devi Google, arama motorunda Hindistan’daki diller üzerine yer verdiği sonuçlarla ülkede tartışma yarattı.

Google’ın ülkede konuşulan en çirkin dil aramalarına ilişkin sonuçlarda Kannada dili öne çıkarıldı. Söz konusu dil ülkede yaklaşık 40 milyon kişinin yaşadığı güney eyaletlerinden Karnataka’da yaygın olarak konuşuluyor. Google’ın algoritması, Kannada’yı dinlemesi en rahatsız edici ve çirkin olarak kodladı.

‘DESTANLAR YAZMIŞ ALİMLERİ VAR’

Durumun ortaya çıkması üzerine Karnatakan milletvekili PC Mohan, Google’a sosyal medyadan tepki gösterdi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Mohan, “Dünyanın en eski dillerinden biri olan Kannada, daha Geoffrey Chauce 14. yüzyılda doğmadan önce destanlar yazmış büyük alimlere sahip. Özür dile Google” ifadelerini kullandı.

RESMİ OLARAK 22 DİL VAR



The Times’ın haberine göre tepkilerin artması üzerine Google Hindistan’dan bir özür mesajı yayınlandı. Söz konusu mesajda, kökeni 2 bin yıl öncesine dayanan dille ilgili hassasiyetlere zarar verildiği için üzüntü duyulduğu belirtildi.

BOLLYWOOD’UN TERCİHİ URDUCA



Hindistan’da resmi olarak 22 dil tanınıyor. Ülke içinde dillerle ilgili tartışmalar zaman zaman yaşanıyor. Bengalce konuşanlar en güzel ve anlamlı dilin kendilerine ait olduğunu savunurken, diğer dillerin yalnızca bir sesten ibaret olduğunu öne sürüyor. Hindistan’ın tanıtımına büyük katkı sunan Bollywood sinemasında ise yaygın olarak Urduca tercih ediliyor.

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