Google, ‘yanlışlıkla’ akıllı hoparlörlerine evdeki sesleri dinletmiş

Reddit kullanıcısı bir kişi, tesadüfen Google Home olarak adlandırılan akıllı asistan hoparlörle ilgili bir detayı fark etti.

Yemek yaparken akıllı hoparlöründen duman alarmının durduğuna yönelik bir uyarı geldiğini fark eden kullanıcı, “Normalde Google Home cihazları sadece ‘Tamam, Google’ veya ‘Hey, Google’ gibi aktif ses tanıma sistemini harekete geçiren sözcüklerine yanıt verir. Ancak bu örnekte, hoparlör pasif sesleri de dinleyip ‘aptal duman dedektörümü akıllı hale getiriyordu’” diye yazdı.

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Başka bir kullanıcı ise yüksek gürültülü alarm, cam kırılması, fokurdatan kabarcık patlaması, hava kompresörü tankı seslerine karşı uyarılar aldığını söyledi.

‘Son güncellemeyle birlikte aktif hale getirildi’

Konuya ilişkin Protocol sitesine açıklamada bulunan Google Sözcüsü, söz konusu özelliğin son güncellemeyle birlikte ‘yanlışlıkla’ aktif hale getirildiğini ve şu an yapılan hatanın giderildiğini’ açıkladı.

Google says always-on microphone for Google Home that detects smoke detectors and other issues was accidentally enabled. https://t.co/qGGDDlMH3x — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) August 3, 2020

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Google, daha önce yaptığı açıklamalarda, kullanıcıların güvenliği için katı bir şekilde hoparlörlerinin sadece aktif sesi dinlediğini söylese de, söz konusu özellik gizlilik konusunda ciddi endişelere yol açıyor.

Özellikle birçok az kişinin uzun yazılan ürünlerin gizlilik politikalarını okurken, başka nedenlerden de olsa ortam sesini dinlemeyi sağlayan bu özellik, Google’ın gelecekte cihazdan ne gibi isteklerden bulunabileceğine dair soruları akıllara getiriyor.

Bu ilk değil

Google müşterilerine haber vermeden ilk defa mikrofon özelliğini etkinleştirmiyor. 2019’da da Nest Secure alarm sistemine gizli bir mikrofon eklemişti ancak söz konusu eklenti, kutu ve ürünün internet sayfasından kaldırılmıştı.

Sadece Google ürünlerinde bulunmuyor

Öte yandan, bu özellik sadece Google ürünlerinde bulunmuyor; bu özellik, Amazon’un Echo hoparlörlerine 2018’de Alexa Guard adıyla eklendi.

Şüpheli gürültü sesleri dinlemenin yanı sıra, Alexa aynı zamanda insanların fısıldayıp fısıldamadığını kontrol ediyor; eğer fısıldıyorlarsa daha alçak sesle yanıt veriyor.