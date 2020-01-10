Google’a soruyorlar: Mastürbasyon penis boyunu etkiler mi?

Mastürbasyonla ilgili birçok tevatür var. Sağlığı bazı yönlerden olumsuz etkilediği de bu ‘efsaneler’ arasında… Mastürbasyonun penis boyunu etkilediği de iddia ediliyor. Bu bir mit mi yoksa gerçek mi?

Hekimlere ve halka yönelik haberlere yer veren “Medical News Today” sitesi, mastürbasyonun penis boyu üzerinde kalıcı etkisi olduğu yolunda bilimsel bir kanıt olmadığını yazdı.

Penis boyu genel olarak genetik etkilere bağlı olarak değişiyor. Erkek cinsel organı ergenlik süresince, bazı durumlarda da bu dönemin ardından birkaç yıl daha büyümeye devam ediyor. Genellikle 18 ya da 19 yaşında büyüme duruyor.

Erkeklik hormonu olarak bilinen “testosteron” cinsel işlev ve gelişme için gerekli. Ergenlik süresince testosteron seviyesi artıyor ve penis büyümesine katkıda bulunabiliyor.

Mastürbasyon esnasında da testosteron seviyesi değişkenlik gösteriyor. Fakat minimal olan bu değişimlerin uzun dönemli bir etkisi bulunmuyor.

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