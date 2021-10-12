GOOGLE’DAN AFRİKA’YA BÜYÜK YATIRIM

Elif Çetin'in sosyal medya hesapları ► @iamelifcetin / @loudandproud.co
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Yayının Tamamını İzlemek İçin ►https://youtu.be/TLMcel7ZZhc
Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Google, 5 Yıl İçerisinde Afrika'ya 1 Milyar Dolar Yatırım Yapacak.Gana'nın En Yoğun Limanı Tema, 1.5 Milyar Dolarlık Genişleme Projesiyle Batı Afrika'da Merkez Haline Gelecek.Makarna ve Sos Yapabilen Robot, Kira Konusunda Patronlarına %60'a Varan Tasarruf Sağlıyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir
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