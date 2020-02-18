Görenler gözlerini ayıramadı, bakan bir daha baktı

Fransa’nın La Ciotat Limanı’ndan bu sabah saatlerinde Bodrum’a gelen ve 2017 yılında denize indiğinde dünyanın en büyük altı yatı arasında gösterilen 107 metre uzunluğundaki İngiliz bayraklı Amadea isimli ultra lüks motor yat Bodrum limanına giremedi. Yat Mantar Burnu’ndaki yolcu gemisi iskelesine bağlanmak zorunda kaldı.

GÖRENLER GÖZLERİNİ AYIRAMADI

18 metre genişliğinde ve içerisinde 36 personel ile 20 yolcunun kalabileceği 10 lüks kabinin bulunduğu yatta su sporları, mini denizaltı ve özel çelikten koruma gövde yapısı bulunuyor.

Yatın VIP iki odası ve salonlarında 24 ayar altın kullanıldığı belirtildi. Yat bu sabah saatlerinde iskeleye bağlandıktan sonra tam 22 tanker akaryakıt aldı.

Yata iki kamyon gıda takviyesi yapıldığı görüldü. 13 mil süratte, dolu yakıt tankıyla yaklaşık 8 bin mil durmadan gidebilen yatı Bodrum’da görenler gözlerini ayıramadı, bol bol fotoğraf çekti.

AZERİ ASILLI RUS İŞ ADAMINA SATILACAK İDDİASI

Yatın 340 milyon Dolar’dan satışa çıkarıldığı belirtildi. Yatın kiralık olmadığı, Türkiye’de iş ve sık sık tatil yapan Azeri asıllı Rus iş adamına satılacağı, bu nedenle Bodrum’a getirildiği iddia edildi.