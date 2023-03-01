Görev şehidi için tören düzenlendi

Aydın’ın Söke ilçesinde cezaevi karakol komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, 22 Şubat’ta cezaevi sevki için gittiği görev dönüşünde Mersin’in Anamur ilçesinde kaza geçirdi. Kazada ağır yaralanan Kesekler, Anamur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahaleden sonra Aydın Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 Şubat Salı günü şehit oldu.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit Kesekler için Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Pers. Albay Hakkı Haktan Armağan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, protokol üyeleri, ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin Naaşı tören sonrası, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Şehitliği’ne defnedilmek üzere uğurlandı.