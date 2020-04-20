Görevimiz Tehlike 4 konusu ne? Görevimiz Tehlike nerede çekildi, oyuncuları kim?

Aksiyon severlerin büyük beğeni ile takip ettiği Görevimiz Tehlike serisinin dördüncü filmi bu akşam ekranlarda olacak. Global çapta olay yaratacak bir terörist saldırısını önlemeye çalışan ekibin macerası yine nefesleri kesecek. Peki Görevimiz Tehlike filminin konusu ne? Görevimiz Tehlike filmi nerede çekildi, oyuncular kim? İşte ayrıntılar…

Yönetmen koltuğunda Brad Bird oturduğu, başrolünde ise ünlü oyuncu Tom Hanks’in bulunduğu Görevimiz Tehlike 4 yine nefesleri kesecek. Birbirinden ünlü oyuncuların oynadığı Görevimiz Tehlike 4 filminin konusu merak ediliyor. İşte bilinmesi gerekenler…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU NE?

Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, “Ghost Protocol” adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev…

GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin dünyanın birçok farklı bölgesinde çekildi. Yaklaşık bir yıl süren filmin çekimleri, Mumbai, Prag, Moskova, Vancouver, Bangalore ve Dubai’de yapıldı.



GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise – Ethan Hunt

Jeremy Renner – William Brandt

Simon Pegg – Benji Dunn

Paula Patton – Jane Carter

Michael Nyqvist – Kurt Hendricks

Vladimir Mashkov – Anatoly Sidorov

Josh Holloway – Trevor Hanaway

Anil Kapoor – Brij Nath