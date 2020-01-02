Görgü tanığı anlattı… Sahilde skandal manzara!

Plajda pantolonunu dizlerine kadar indirmiş bir adam ile karşısında oturan kadını görenler öfkeyle polise ihbarda bulundu.

Hull Live gazetesinin haberine göre; Bridlington sahiline gelen polis ekipleri uygunsuz bir halde görüntülenen adamı gözaltına aldı. Humberside Polisi, haberde adı belirtilmeyen adamın davranışının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Bir görgü tanığı, “Böylesine masum bir yerde çocuklarının gözlerini kapatan birçok yetişkin görünce şoke oldum. Karıma dönüp ‘gördün mü’ diye sordum. Bana inanamadı. Bir kadın bir şişe taşıyordu ve dalgalara doğru koştu. Adam peşi sıra gitti ve pantolonunu açmaya başladı. Kadın adamın pantolonunu çıkardı. Tiksintiyle uzaklaştım” dedi.

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