Görme engelli avukata, karakolda keyfi uygulama

Görme engelli Avukat Samet Fidan’a, bastonunu ezip kaçan sürücüden şikayetçi olmak için gittiği polis merkezinde, savcının talimatıyla ifadesini refakatçi ya da başka bir avukat eşliğinde verebileceği bildirildi.

İstanbul Beyoğlu’nda 14 Eylül Çarşamba günü görme engelli Avukat Samet Fidan, kaldırım olmayan bir sokakta yürürken yanından geçen bir cip bastonunu ezdi. Fidan’ın durdurmak istediği sürücü, olay yerinden kaçtı.

Bastonu zarar gören Fidan, sürücüden şikayetçi olmak için, çevredeki güvenlik kamera görüntüleriyle birlikte Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi’ne gitti. Fidan’a görme engeli nedeniyle, 10 yıllık avukat olmasına rağmen, yanında bir refakatçi ya da avukat olmadan ifade veremeyeceği, söylendi.

Avukat olduğunu hatırlatarak itiraz eden Fidan’a savcının talimatının bu yönde olduğu belirtildi. Polis merkezinde 4 saat bekleyen Fidan için meslektaşları ve avukat örgütleri görevli başsavcıya ulaşarak, savcının ‘hukuka uygun olmadığını’ iddia ettikleri talimatının düzeltilmesi istendi. Fidan savcının talimatını değiştirmesiyle şikayetçi olarak, ifadesini verebildi.



“4 SAAT BOYUNCA BEKLEDİK”

Avukat Samet Fidan “Karakolda görevli polis ‘İfadenizi verirken bu kağıdı nasıl okuyacaksınız?’ diye sordu. Telefondaki uygulama aracılığıyla okuyabildiğimi söyledim. Polis durumu belirtince savcı, ‘Bekleyin ben bir inceleyeceğim’ dedi. Savcı muhtemelen ‘Orda bir tanıkla ya da bir avukat eşliğinde ifadesini alın’ dedi. Bu uygulamaya gerekçe olarak da Ceza Muhakemesi Kanunu 150’nci maddeyi gösterdi. Sanık ve şüpheli için uygulanan bir hüküm. Hukuka uygun bir yorum değil kesinlikle. Dolayısıyla ben orada 4 saat boyunca savcının keyfi yorumunun değişmesini bekledim. Savcının keyfi yorumu ancak, meslek örgütü ve avukat camiasının bu konuyu gündeme getirmesiyle, başsavcıya ulaşılmasıyla değişti. Başsavcı savcıyı arayınca, savcının görüşünü değiştirdi” diye konuştu.

“AVUKATLIK RUHSATIMI YAKACAKTIM”

Tüm görme engelliler için mücadele ettiğini belirten Avukat Fidan, “Ben kendimi savunabilen bir insanım. Bütün görme engelliler kendilerini savunabilen insanlardır. Dolayısıyla kendini savunabilen insanlar için bu yasanın uygulanmasının yeri yoktur. Ben oraya bir avukat olarak gittiğim için, benim arkamda durabilen bir meslek örgütü vardı. Ben oraya avukat olarak gitmeseydim, muhtemelen kendimden ödün vermem gerekecekti. Benim meselem aslında, görme engelli bir birey olma mücadelesidir. Rüştiyet ve reşitlik mücadelesidir. Bu süreç bununla alakalı. Ben o gün o kağıda ya tek başıma imza atacaktım ya da sabah ilk iş avukatlık ruhsatımı yakacaktım” dedi. DHA

İlginizi Çekebilir Ankara Barosu’ndan görme engelli avukata destek açıklaması İlginizi Çekebilir Görme engelli avukatı aşağıladığı iddia edilen savcı HSK’ya şikayet edildi