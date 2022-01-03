‘Görülmemiş bir rekor’ diyen Öztrak uyardı: Enflasyonda zirve görülmedi, fatura çok yüksek olacak

Enflasyon rakamlarını “Bugüne kadar görülmemiş bir rekor” diye değerlendiren CHP Sözcüsü Öztrak “Bu aynı zamanda üretici enflasyondaki tsunaminin daha henüz tümüyle yansımadığını da gösteriyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında gündeme dair konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren Öztrak, şöyle konuştu:

* 2021 aralık ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 13,6 oldu. Bu 1994 Nisan ayından bu yana tek bir ayda gerçekleşen en yüksek enflasyon. 2021’in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 36,1 oldu.

* Bu da son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Bunlar TÜİK’in makyajlı rakamları. Bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun rakamlarına göre ise, 2021 Aralık ayında gerçekleşen enflasyon yüzde 19,35. 2021’in tamamında gerçekleşen enflasyon ise yüzde 82,81 oldu.

* Bunlar gerçekten ürkütücü rakamlar. TÜİK’e göre son bir yılda gıda fiyatları yüzde 44,7, ulaştırma fiyatları yüzde 53,7, mobilya, mefruşat yüzde 44,8, ev aletleri yüzde 48,2 artmış.

* Tüm bu gruplardaki fiyat artışları da vatandaşın gerçek enflasyonunun en az yüzde 45 olduğunu gösteriyor.

* Erdoğan, memur ve emeklinin son zamlarla gasp ettiği hakkını telafi etmelidir. Enflasyon farkına ilave bir maaş artışı mutlaka vermelidir.

“GÖRÜLMEMİŞ BİR REKOR”

2002’den beri en yüksek enflasyonun görüldüğünü vurgulayan Öztrak, şöyle devam etti:

* Hangi kulpu takarsa taksın, hayat pahalılığı milleti yakıp kavuruyor. Tencereleri ve cüzdanları boşaltıyor. Milleti silindir gibi ezip geçiyor. Ama işin kötüsü turbun büyüğü heybede. Üretici fiyatları 2021’de yüzde 80 artmış. Bu, 2002 Şubat ayından bu yana en yüksek üretici enflasyon.

* Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark tam 44 puan. Bu bugüne görülmemiş bir rekor. Bu aynı zamanda üretici enflasyondaki tsunaminin daha henüz tümüyle yansımadığını da gösteriyor.

* Yine Erdoğan’ın yılbaşı gecesi yaptığı fahiş zamlar bu enflasyon rakamlarına yansımamış vaziyette. Dolayısıyla ‘Şubat ayında eksi çıkacak, Mart ayında şöyle olacak, 6 ay sonra herkes gülecek’ laflarını bir yere bırakalım.

* Enflasyonda zirvenin daha henüz görülmediğini bütün bu rakamlar ortaya koyuyor. Bunun devamının da acı olacağı, milletimize faturasının çok yüksek olacağı görülüyor.

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