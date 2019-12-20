Görüntüler büyük tepki çekmişti! Emniyet Genel Müdürlüğü’den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, ‘Adana’nın Seyhan ilçesinde, 8-10 yaşlarındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları’ şeklinde haberlere rastlandığı belirtildi.

“KANUN MADDESİ DEĞİŞTİ”

Resmi Gazete’de yayımlanan 5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanunun 1’inci maddesinin ‘Bu Kanun; kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar’ şeklindeki 2’nci fıkrasının ‘Bu Kanun; kırtasiye malzemesi, boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar’ olarak değiştirildiği hatırlatıldı.

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39 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Değişiklik ile yükümlülüklere aykırı hareket eden kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘Sağlık için tehlikeli madde temini’ başlıklı 194’üncü maddesi hükmüne göre adli işlem yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

*Türk Polis Teşkilatı olarak, çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla; 2018 ve 2019 yıllarında okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle açık ve paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları vb. umuma açık yerlerde 81 ilde eş zamanlı olarak ‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik’ 14 ayrı denetim uygulaması yapıldı.

Ayrıca düzenlemenin yapıldığı tarihten günümüze kadar TCK’nın 194’üncü maddesi kapsamında ‘Çakmak gazının usule aykırı satışından’ dolayı 39 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. DHA