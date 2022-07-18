Görüntüleri yayınlanınca hırsızlık yaptığı işletmeye gidip özür diledi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kısa bir süre önce hizmete giren restorana girerek 10 bin lira para ile motosiklet çalan hırsız, sosyal medyada ve haberlerde görüntüleri yayımlanınca işletmeye giderek pişman olduğunu söyledi.

Latif SANSÜR

Nazilli’de Cumartesi sabahı saat 05.00 sıralarında restorandan yapılan hırsızlığı kendisinin yaptığını söyleyen S. A., işletmeye giderek özür diledi. Çaldığı motosikleti geri getirdi. Kasadan aldığı 10 bin lirayı ise harcadığını belirterek pişman olduğunu dile getirdi.

Olay sırasında alkollü olduğunu iddia eden S.A., sosyal medya ve haberlerde kendisinin göründüğü görüntüler yayımlanınca özür dilemeye karar verdiğini söyledi.

JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Kendi iradesiyle geldiği restoranın işletmecisi jandarmaya haber vererek S.A.’yı jandarma ekiplerine teslim etti. Emniyet güçlerinin çevre ilçe ve illerde de aradığı S.A’nın işletmeye gelerek teslim olması şaşırtırken, S.A.’nın jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

ÖNCE MOTOSİKLETİ ÇALMIŞTI

Cumartesi günü sabaha karşı 05.00 sıralarında işletmeye giren S.A., içeride bir süre gezerek kasaya yöneldi. Kasayı zorla açarak içinden sabah masrafları için ayrıldığı belirtilen 10 bin lirayı alan S.A., kapı önünde park halindeki motosikleti de alarak olay yerinden ayrıldı.

Yaklaşık 300 metre ileriye giderek motosikleti bırakan S.A., tekrar yaya olarak restorana döndü. Restoranda bir süre daha çalabileceği ve taşıyabileceği bir şeyler arayan şüpheli, bu kez hiçbir şey alamadan sırra kadem bastı. Jandarma ekipleri olay üzerine güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğine ulaşmaya çalışıyordu.

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