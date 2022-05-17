

Göz açıp kapayana kadar! – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Göz açıp kapayana kadar!” başlıklı 17 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Göz açıp kapayana kadar! – Yılmaz Özdil

Aralık ortasıydı… Hazine bakanımız Nebati, memleketin göz açıp kapayana kadar düze çıkacağını müjdeleyerek, “hani hayal edersiniz ya, şöyle bir uyusam da altı ay sonra uyansam diye” dedi.

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Mazot 11 liraydı.

Dolar 12 liraydı.

Enflasyon yüzde 36’ydı.

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– Kur korumalı mevduat adıyla “Türk doları” icat edildi, kur farkı milletin sırtına yüklendi.

– Akp başkanvekili Numan Kurtulmuş “Tüik’e güvenmeyeceksin de, masada oturup içki içen adamlara mı güveneceksin” dedi.

– Asrın liderimiz, işsizlere “nankör” dedi, “nankör bunlar nankör, iş arayana ekmek var, yan gelip yatarak para istiyorlar, yok öyle” dedi.

– Liyakat sahibi ekonomistlere “mandacı” dedi.

– 301 madencimiz henüz morgta yatarken, yerlerde sürükledikleri madenciye öldüresiye hınçla tekme atan yusuf yerkel, Almanya’ya konsolosluk ataşesi olarak gönderildi, altı bin euro maaş bağlandı.

– Chp’ye “dinsiz” diyen Diyanet sendikası başkanı ve Yargıtay mescidi imamı Mehmet Ali Güldemir “alkollü araç kullanırken” yakalandı.

– Elektriğe tarihte ilk kez üç haneli zam yapıldı, yüzde 125.

– Yetmez ama evet referandumunda, Pkk açılımında Akp’yi canı gönülden destekleyen Sezen Aksu, dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla Akp tarafından linç edildi.

– Asrın liderimiz “köy enstitüleri milletin değerlerine karşı ideoloji yükleme aracı haline geldiği için kapatıldı” dedi. Bunu dediği gün, üniversite öğrencisi bir köy çocuğu olan Enes, tarikat yurdunun yedinci katından atlayarak canına kıydı.

– Rusya’nın en büyük tarım ithalatçısı, Türkiye oldu.

– Sedef Kabaş atasözü kullandığı için hapse atıldı.

– İsrail’le gizli gizli görüştüğümüz ortaya çıktı, İran doğalgazı kesti, Türk sanayisi komaya girdi, fabrikaların bir hafta elektriği kesildi.

– Alt tarafı kar yağdı, 10.5 milyar euroya yaptıkları İstanbul havalimanının damı çöktü.

– Atatürk havalimanını kapatıp, İstanbul havalimanını açmışlardı, kar yağınca İstanbul havalimanı kapandı, Atatürk havalimanı çalıştı!

– Ulaştırma bakanı bile İstanbul havalimanına ulaşamadı, Atatürk havalimanı olmasa İstanbul’a da ulaşamayacaktı.

– İstanbul havalimanında uluslararası rezalet yaşandı. İnsanları uçağa bindirdiler, 10 saat uçakta oturttular, apronu temizlemeyi beceremedikleri için, insanları uçaktan indirip terminale geri götüremediler. Anca 10 saat sonra uçaktan indirebildiler, bu sefer de otele götürmeyi beceremediler. Koli kartonları dağıttılar, alın bunları yere serin, üstünde uyuyun dediler. Yabancı turistler tatil için geldikleri Türkiye’de 24 saat boyunca çoluk çocuk yerlerde yattı. Otel istiyoruz diye bağıran turistlerin üstüne çevik kuvvet gönderdiler, biber gazı sıkmadıklarına şükrettik.

– İngiltere büyükelçisiyle bir restoranda yemek yiyen Ekrem İmamoğlu’nun mobese görüntüleri basına servis edildi. İçeriğinde suç olmayan mobese görüntüsünü yayınlamak, dünyanın her yerinde suçtur… Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulundu, soruşturma açılması bizzat İstanbul valiliği tarafından engellendi.

– Isparta’nın elekrik dağıtım işini milletin orasına koyacağını söyleyen müteahhite vermişlerdi, Isparta bir hafta elektriksiz kaldı.

– “Tayyip Erdoğan’a teşekkür edilmediği için depremler oluyor” diyen arkadaş, Türkiye Uzay Ajansı’na başkan müşaviri yapıldı.

– Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayan, Avrupa insan hakları mahkemesi kararlarını uygulamayan adalet bakanı Abdülhamid Gül istifa etti, Anayasa mahkemesi kararlarını uygulamayan, Avrupa insan hakları mahkemesi kararlarını uygulamayan Bekir Bozdağ adalet bakanı yapıldı.

– Covid’ten 250 bin insanımız öldü, Fahrettinden masallar “sağlık bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum, müsterih olunuz” dedi.

– Çıkma sebze… Akp sayesinde Türkçe’ye giren bir kavram oldu.

– Asrın liderimiz, dokuz yaşındaki çocuğu miting kürsüsüne çıkardı, mikrofona söyle diyerek eline mikrofon tutuşturdu, Chp genel başkanına hain diye bağırmasını gevrek gevrek gülerek seyretti.

– Aynı günlerde… Asrın liderimize hakaret ettiği iddiasıyla 14 yaşındaki bir çocuğumuz evinden polisle aldırıldı, karakola çektirildi, savcıya götürüldü, adli tıp’a gönderildi, mahkemeye verildi, üç yıla kadar hapsi istendi.

– Mansur Yavaş belediyenin internet sitesinde “israf sayfası” açtı, Ankapark denilen çakma Disneyland’a yapılan harcamaları kalem kalem açıkladı. Dinozor maketlerine 9 milyon dolar, fıskıyeye 15 milyon dolar, oyuncak trene 34 milyon dolar, plastik ağaçlara 16 milyon dolar, timsah maketine, Nuh’un gemisi maketine, lazer sesi çıkaran robota 45 milyon dolar ödedikleri ortaya çıktı.

– 50 milyon dolarımız yok diye tank fabrikamızı Katar’a verdiler, Ankapark’a 50 milyon dolara teleferik kurdukları ortaya çıktı.

– Ankapark’a toplam 801 milyon dolar döküp saçtıkları ortaya çıktı.

– Sedat Peker tarafından Türkiye’yle bağlantılı karanlık ilişkileri gündeme getirilen, Kıbrıs’taki yasadışı bahis sistemini yöneten, siyasilerin kara kutusu Halil Falyalı, evinin önünde otomatik silahlarla öldürüldü. Dikkat edin… Bu mevzunun üstü örtüldü.

– Londra’da fon yöneticileriyle buluşan hazine bakanımıza, enflasyon niye yükseldi diye sordular, “Türkiye’de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebeplerden yükseldi” dedi.

– Boş baklava piyasaya çıktı.

– İngiltere ve Almanya’dan “geri dönüşüm” ayaklarıyla ithal edilerek Adana’ya dökülen plastik atıklar gizli gizli yakılmıştı. Greenpeace, bu atıkların yakıldığı bölgeden toprak, su, tortu örnekleri topladı, laboratuvarda analiz ettirdi. Yüksek oranda toksik etkiye sahip 69 farklı kimyasal saptandı. Dioksin ve furan tabir edilen kanserojenler, bugüne kadar bölgede görülen seviyenin 400.000 katı çıktı! Hormonlarda bozulmaya sebep olan, anne karnındaki bebeğe bile ağır zarar veren poliklorlu bifeniller, 30.000 kat çıktı. Plastik atıkların yakıldığı bu bölgeler, tarlaların ve sulama kanallarının içinde yeralıyor. Besin zinciriyle hayvanlara ve insanlara geçiyor.

– Yumurta zamlandı, vatan haini patates ve dış mihrak soğandan sonra, terörist tavukları soruşturmak için de müfettiş görevlendirildi.

– Ticaret bakanımızın kendi kocasının şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan almasını görmezden geldiler… Aynı ticaret bakanlığı, kümeste tavuk kovaladı!

– Akp grup başkanvekili ekonomi bilgisini konuşturdu, “Fransa’da Almanya’da 150 euroya dolan poşet, bugün 750 euroya doluyor, enflasyon yüzde 6-7 oranında 6-7 kat artmış, 150 euroyu yüzde 6’yla çarptığınızda bu rakamı alırsınız” dedi.

– Ukrayna’da savaş patladı, asrın liderimiz Afrika’yı geziyordu, Türkiye’nin dünyadan haberi bile olmadığı için, çoğu üniversite öğrencisi 20 bin Türk vatandaşı savaşın ortasında mahsur kaldı.

– Bütün dünya pürdikkat Ukrayna savaşını takip ederken, o toz duman arasında maden yönetmeliği değiştirildi, maden sahalarındaki zeytin ağaçlarının kesilmesine izin verildi.

– Dünyanın en fazla buğday ithal eden ülkesi olduğumuz açıklandı.

– Ayçiçeği yağı marketlerde kotayla satılmaya başlandı.

– Maydanoz altı lira oldu.

– Asrın liderimiz, yurtdışına giden veya özel sektöre geçen doktorlara kapıyı gösterdi, “gidiyorlarsa gitsinler” dedi.

– Asrın liderimiz “biz Suriyelileri asla kovmayacağız” dedi.

– Van münüts’ten U dönüşü yapıldı, İsrail cumhurbaşkanı geldi, asrın liderimizle dost ve kardeş oldukları açıklandı.

– Asrın liderimiz “eyyy Fransa” diye bağırıyordu, “eyyy Macron beyin ölümünü kontrol ettir” diyordu, “milletime sesleniyorum, Fransız markalarını satın almayın” diyordu… Nato zirvesinde sarılıp sohbet ettiler, Macron asrın liderimizin sırtını sıvazladı.

– Sayın medyamızda Birleşik Arap Emirlikleri prensinin fotoğrafını basıp, “şerefsiz” diye manşet attık, “15 Temmuz darbesinin finansörü işte bu şerefsiz” dedik… Asrın liderimiz, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti, şerefsiz dediğimiz prensle sarıldılar kucaklaştılar, asrın liderimiz “kardeşimizle görüştük, hamdolsun” dedi.

– Asrın liderimizin “arkadaşım” dediği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı İstanbul’daki Suudi konsolosluğunda kuşbaşı doğramışlardı, asrın liderimiz “Cemal Kaşıkçı şehit edildi” demişti, “bunlar dünyayı enayi zannediyor, bu millet enayi değil, hesabını soracağız” demişti, “suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunlar tabii ki bizim mahkemelerimizde yargılanacak” demişti, “bu süreci devlet ciddiyetiyle yürüteceğiz” demişti, “insanlığın ortak vicdanının temsilcisi olarak takipçisiyiz, bu vahşetin örtbas edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” demişti… Cemal Kaşıkçı davası kapatıldı, yargılama dosyası Suudi Arabistan’a devredildi.

– Hatay büyükşehir belediye başkanı Lütfü Savaş alarm verdi, “Hatay’da dünyaya gelen her dört bebekten üçü Suriyeli, azınlığa düşüyoruz, Reyhanlı’da Suriyeli aday olsa açık farkla kazanır, güya toprak satın almaları kanunen yasak ama, toprak alıyorlar, Hatay’da ithalat, ihracat, altın ticareti Suriyelilerin eline geçti, Hatay elden gidiyor” dedi. Bu uyarılara kulak vereceklerine, Lütfü Savaş hakkında soruşturma açtılar.

– Türkiye’yi pazarlayan hazine bakanımız yabancılara garanti verdi, “rahat olun, problem yaşarsanız bürokrasiyi alaşağı ederiz” dedi.

– Çanakkale köprüsü açıldı… “Bu köprüleri devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yapıyoruz” diyen asrın liderimiz, bu defa çıktı, “buralar biliyorsunuz yap-işlet-devret, eğer buradan aldığı aylık bedel yüklenici firmanın aleyhineyse, aradaki farkı kim ödeyecek, onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz” dedi.

– “Geçiş ücreti 200 liracık” dedi. En büyük banknotumuz olan 200 liranın düşe düşe “cık” seviyesine düştüğü anlaşıldı.

– Ki zaten, hazine bakanımız da çıktı, “Türk Lirası en zayıf durumunda, düşebilecek en düşük seviyeye düştü” dedi.

– Ucuz kıyma kuyrukları uzadıkça uzuyordu, ete süte zam yapıldı, et süt kurumu genel müdürü izah etti, “et ve süt kurumunda fiyatlar ucuzdu, kuyruklar oluyordu, bu nedenle zam yaptık, kuyruğa giren kalmadı” dedi.

– Millet askıda ekmek kuyruğunda beklerken, asrın liderimiz tavsiyede bulundu, “ben her akşam manda yoğurduna üç veya beş tane Medine hurması doğrarım, üstüne kestane balı dökerim, içine yulaf atarım, bu dörtlüyü karıştırarak yerim, öyle yatarım, bizim belediyelerden biri manda yoğurdumu bakraç içinde gönderiyor, tavsiye ederim, çok çok faydalıdır, şifadır” dedi.

– Emeklinin bayram ikramiyesine gene zam yapılmadı.

– Asrın liderimiz “maalesef ülkemizde bir şükürsüzlük hali almış başını gidiyor, elimizdekilere şükür edeceğiz” dedi.

– Sütün litresi 15 lira oldu.

– Balıkesir havalimanına iki yıldır bir tek uçak bile inmediği ortaya çıktı. Pist bölgesinin tamamen otlarla kaplandığı, yangın tehlikesine karşı otları temizlemek üzere ihaleye çıkıldığı anlaşıldı.

– Zafer Partisi genel başkanı Profesör Ümit Özdağ tarafından finanse edilen “Sessiz İstila” adındaki mini film sosyal medyada yayınlandı, filmin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alındı.

– İçişleri bakanımız Süleyman Soylu, Profesör Ümit Özdağ’a “Soros çocuğudur, operasyon çocuğudur, hayvandan aşağıdır” dedi.

– Ümit Özdağ “yarın sabah tek başıma ve silahsız olarak içişleri bakanlığına geleceğim, zerre kadar erkeklik onurun varsa beni kapıda bekle, erkeksen orada bekle” dedi.

– Süleyman Soylu orada bekleyemedi, Ümit Özdağ’ın üstüne polis ordusu gönderdi, Ümit Özdağ’ın Tbmm’den içişleri bakanlığına yürümesi engellendi.

– Yandaş medyada ekrana çıkan sunucu İkbal Gürpınar, “15 Temmuz’u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandık, feci bir kuraklık olacaktı, meteoroloji duyurmuştu, Suriyeliler geldi, yağmur üstüne yağmur yağdı” dedi.

– Bir milyon Suriyeliye Suriye’de ev yaptıracağımız açıklandı.

– Binali Yıldırım “1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu bize ait” dedi.

– Kaçak mülteciler selfie ayaklarıyla Türk kızlarını röntgenleyip, sapık ifadelerle sosyal medyada yayınlarken… İçişleri bakanımız, selfie ayaklarıyla Türk kızlarını röntgenleyen kaçak mültecileri savundu. “Şimdi ben mesela selfie çekerken, arkamda bir kadın olsa, bak kadını röntgenliyor diyecekler, böyle bir ahlaksızlık var mı” dedi.

– Akp milletvekili oğlunun, babasının Tbmm araç kartını, 48 bin dolara Suriyeli işadamına sattığı ortaya çıktı, Suriyelinin bu Tbmm araç kartıyla polis çevirmelerinde dokunulmazlık kazandığı anlaşıldı.

– Asrın liderimizin sarayından sadece bir ay içinde 298 koli oyuncak çalındığı ortaya çıktı, oyuncak soygununun beş yıldır devam ettiği belirlendi. Böylece… İstanbul belediyesinde terörist arayan arkadaşların, saraydaki hırsızlardan haberlerinin olmadığı anlaşıldı.

– Dünyanın en büyük 17’nci ekonomisiydik, 21’inci sıraya düştüğümüz açıklandı, bu yılın sonunda 23’üncü sıraya düşeceğimiz kesinleşti.

– Akp’den milletvekili aday adayı olan avukatı hakim yaptılar, Gezi davasına hakim olarak verdiler, Osman Kavala’ya müebbet hapis verdiler, tutuksuz yargılanan Can Atalay, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verdiler.

– Tarikat vakıfları milleti dolandırırken, çocuklara tecavüz ederken… 50 yıldır özgür bireyler yetiştiren Nesin Vakfı’nın banka bağış hesapları bloke edildi.

– Trt genel müdürümüz, 2023 yılında yerli ve milli Netflix kuracağımızı müjdeledi.

– Eskişehir’de Hayko Cepkin, Yeni Türkü, Teoman, Haluk Levent gibi sanatçıların katılacağı Anadolu Fest, yasaklandı.

– Milletin orasına koyacağını söyleyen müteahhit tarafından yapılan Rize havalimanı açıldı, kaç yolcu garantisi verildiği henüz açıklanmadı. Ancak… Açılışta konuşan asrın liderimiz “uçaklar boş gidip geliyor, uçakları doldurun” dediğine göre, uçakları doldurmazsak ne olacağı belli oldu.

– Chp İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 4 yıl 11 ay hapis cezası verildi, siyaset yasağı getirildi.

– Chp genel başkanı Kılıçdaroğlu, Sadat’ın kapısına gitti, “burası terörist yetiştiren bir kurumdur, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa, sorumlusu burası ve saraydır” dedi.

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Mazot 22 lira.

Dolar 15.5 lira.

Enflasyon resmi olarak yüzde 70’e geldi, gerçekte yüzde 156’yı aştı.

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“Şöyle bir uyusam da altı ay sonra uyansam” denilen, işte bu.

Göz açıp kapayana kadar Türkiye’de bunlar oldu.

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Altı ay sonrasını düşünmek bile istemiyor insan… Altı ay uyuyup uyanmayı filan boşver, insanın uykusu kaçıyor!

Yılmaz Özdil

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