“Göz göre göre laikliği çiğniyorlar” – 18 Dakika (18 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, kamu denetçilerinin fıkıh ilke ve kuralları doğrultusunda karar vermesini içeren yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasını değerlendirdi. 18 DAKİKA’DA, Kamu denetçilerinin fıkıh doğrultusunda karar vermesi için Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ne anlama geliyor? Laik bir ülkede fıkıh yönetmeliğinin yayınlanması nasıl tehdidi işaret ediyor? İktidarın bu yönetmeliği yayınlaması, nasıl bir senaryonun ürünü? AKP'nin yeniden dönüş yaptığı din söylemleri, iktidarını güçlendirmeye yetecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulunda 4 yaşındaki kız çocuklarına türban takılması nasıl bir zihnin yansıması? AKP'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun açıklamaları, iktidarın hangi usulsüzlüklerini ortaya koydu? Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleri tepki çeken yandaş Ethem Sancak'ın Deniz Gezmiş ile ilgili açıklamaları neden gerçeği yansıtmıyor? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr