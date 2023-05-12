Gözde isim Fenerbahçe’ye önerildi! Haber yolladılar…

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk adına mücadelesini sürdüren Fenerbahçe’de yeni sezon kadro için de çalışmalar başlamış durumda. Kadroya katılacak yeni yıldızlar kadar eldeki isimlerin durumlarına ilişkin de yeni gelişmeler yaşanıyor.

İTALYANLAR JOAO PEDRO’NUN PEŞİNDE

Tecrübeli oyuncu, Başakşehir karşısında attığı gollerle galibiyeti getirirken, İstanbulspor maçını da boş geçmemişti. Ancak Joao Pedro, sezonun genelindeki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Fenerbahçe’deki geleceği belirsiz olan Brezilya asıllı forvete İtalya’dan talip çıktı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre Udinese ve Bologna’nın yanı sıra yeni sezonda Serie A’ya dönecek olan Genoa, 31 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Fenerbahçe, sezon başında Pedro için Cagliari’ye 4.7 milyon Euro ödemişti. Sarı-Lacivertliler, bu rakama yakın bir fiyata deneyimli oyuncuyu elden çıkarabilir. Joao Pedro bu sezon 26 resmi maçta 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

‘BRUMA’NIN KADERİ KENDİ ELİNDE DEĞİL’

Sarı-Lacivertliler’de sezonun en tartışmalı transferi Bruma oldu. PSV’den kiralanan Portekizli kanat oyuncusu, ilk yarıda TFF’ye bildirilen listeye alınmadı. Ardından ocakta bonservisi 4 milyon 250 bin Euro ödendi ve hemen ardından Braga’ya kiralandı.

28 yaşındaki futbolcu, yeni takımındaki performansıyla büyük beğeni topladı. Braga’nın, anlaşma gereği satın alma opsiyonu olduğu öne sürülmüştü. Ancak Bruma’nın menajeri Catio Balde, Record’a verdiği röportajda, “Bruma’nın transferle ilgili kaderi kendi ellerinde değil. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmaya göre oyuncum, sezon sonunda İstanbul’a dönmek zorunda” ifadelerini kullandı.

MOURA’DA RAKİP ÇIKABİLİR AMA…

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lucas Moura için ocak ayında girişimde bulunsa da Tottenham, oyuncuyu vermek istememişti. Şu anda istediği kulüple kontrat imzalama hakkına sahip olan Brezilyalı yıldız için Sarı-Lacivertliler, favori konumdaydı. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa da tecrübeli oyuncuyu takipte.

Sambacı’nın Villa için ‘ilk seçenek’ olmadığı vurgulandı. Bordo-Mavililer’in, Villarreal’in yıldızı Yeremy Pino’yu 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi. Moura’nın da transferde alternatif isimler arasında yer aldığı belirtildi. Tottenham’da yıllarca yedek kulübesinde bekleyen Lucas Moura’nın önceliği, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak.

FENERBAHÇE’YE WRIGHT ÖNERİSİ

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde ABD’li golcü için girişimlerde bulunmuş ancak Antalyaspor ile anlaşma sağlanamamıştı. Glasgow Rangers’ın yanı sıra İtalya’da Wright için 7 milyon Euro’luk teklif alan Akdeniz ekibinin Fenerbahçe’ye de haber yolladığı öğrenildi.

Fenerbahçe, ocak ayında Adana Demirspor’dan Samet Akaydın ile Parma’dan Jayden Oosterwolde’yi kadrosuna katmıştı. Yönetim, Antalyaspor’un yıldızı Haji Wright için de girişimlerde bulunmuştu. Ancak Kırmızı-Beyazlılar’ın 10 milyon Euro talep etmesi nedeniyle çabalar sonuçsuz kalmıştı. ABD’li forvetin sezon sonunda Akdeniz ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Antalyaspor, teklifler almaya başladı. İskoçya’dan Glasgow Rangers’ın 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan pay önerdiği öğrenildi. Ayrıca İtalya’dan da 3 kulübün Wright için benzer tekliflerde bulunduğu öne sürüldü.

Zirve yarışı istiyor

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Antalyaspor Yönetimi’nin Fenerbahçe’ye, Haji Wright için teklif verebilecekleri mesajını gönderdikleri öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Akdeniz ekibinin ocak ayında istediği 10 milyon Euro’yu yaz döneminde de vermeyi düşünmüyor. Ancak 7 milyon Euro’yu taksitli ödeyecek şekilde bir teklif yapılabilir. 25 yaşındaki forvetin şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda kariyerini sürdürmek istediği, bu nedenle Rangers’ın yanı sıra masaya oturması halinde Fenerbahçe’ye sıcak bakacağı belirtildi.

İyi bir seçenek

Sarı-Lacivertliler yeni sezon öncesinde hücum hattını takviye etmek istiyor. Sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki Enner Valencia’nın durumu belirsiz. Serdar Dursun ile de yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Joao Pedro’ya gelecek teklifler de değerlendirilecek. Bu nedenle Wright transferi, Fenerbahçe için önemli bir seçenek. ABD’li forvet bu sezon Antalyaspor’da 25 lig maçında 15 gol atarken 3 de asist yaptı.