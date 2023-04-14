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13 Nisan 2023
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Gözler Aboubakar ve Redmond’da

Alaturka Online
Alaturka Online

Siyah-Beyazlılar, hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Bu doğrultuda Şenol Güneş’in öğrencilerinden, iki yıldız sergiledikleri performanslar ile ön plana çıkıyor. Son dönemde uçuşa geçen Vincent Aboubakar, son 5 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası verdi. Nathan Redmond ise son 3 maçta 3 gol ve 3 asistile takımın parlayan isimlerinden biri oldu. Özellikle idmanlarda da parmak ısırtan görüntüsü ile dikkat çeken ikili, Bordo-Mavililer ile oynanacak mücadelede de takımın en büyük kozu olacak.

Teknik ekibin yüzü gülüyor

Özellikle Güneş, Redmond’un zorlu mücadelede Rachid Ghezzal ile birlikte takımın ataklarını yönetmesi ve hücumda organizasyonu sağlamasını istiyor. Formunun zirvesinde olan Aboubakar ve Redmond,teknik ekibin yüzünü güldürmeye devam ediyorlar.

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