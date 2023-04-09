55 F
Los Angeles
9 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemGözler CHP Parti Meclisi toplantısında

Gözler CHP Parti Meclisi toplantısında

Alaturka Online
Alaturka Online

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 09.30’da, Kılıçdaroğlu’nun sunuşu ile başladı.

Toplantıda, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılıyor.

Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterecek.

LİSTELER YSK’YA TESLİM EDİLECEK

Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi, PM’nin onayına sunulduktan sonra gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 19.00’da başlaması planlanan PM, gece boyunca 5 kez ertelendi ve bu sabah yapıldı. Kılıçdaroğlu, PM öncesinde ise CHP Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.

Gündem
Önceki haber
FETÖ imamı servetle yakalandı
Sonraki haber
Fenerbahçe’de şaşırtan istatistik! 4’lü diziliş fark yarattı, 3’lü sistem çöktü
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,435BeğenenlerBeğen
16,199TakipçilerTakip Et
3,504TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States