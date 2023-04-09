Gözler CHP Parti Meclisi toplantısında

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı, saat 09.30’da, Kılıçdaroğlu’nun sunuşu ile başladı.

Toplantıda, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırılıyor.

Millet İttifakı çatısı altında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden gösterecek.

LİSTELER YSK’YA TESLİM EDİLECEK

Son halini Kılıçdaroğlu’nun verdiği milletvekili aday listesi, PM’nin onayına sunulduktan sonra gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edilecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün saat 19.00’da başlaması planlanan PM, gece boyunca 5 kez ertelendi ve bu sabah yapıldı. Kılıçdaroğlu, PM öncesinde ise CHP Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.