Gözler derbi maçında! Galatasaray Beşiktaş saat kaçta, hangi kanalda?

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Alaturka Online
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Süper Lig’in sonuna yaklaştıkça zirvedeki takımların arasındaki rekabet artıyor. Bugün tüm gözler Galatasaray Beşiktaş derbi maçında olacak.

Peki Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N’Koudou, Burak Yılmaz

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