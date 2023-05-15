Gözler Jorge Jesus’ta! İlk aday olarak belirlediler

Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda şampiyonluk adına iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de merak edilen konulardan biri de Jorge Jesus’un durumu… Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Portekizli hocanın talipleri artıyor.

İKİ HEDEFE ODAKLANDI

Süper Lig’deson ana kadar mücadelesini sürdürmek isteyen Kanarya’da teknik direktör Jorge Jesus, özellikle iki hedefe odaklandı. Portekizli teknik adam, yarı finale kaldığı Türkiye Kupası’nda Sivasspor engelini aşarak Sarı-Lacivertliler’e 2014’ten sonra bu kulvardaki ilk şampiyonluğunu kazandırmak istiyor.

Jesus ayrıca, büyük maçlardaki şanssızlığına da artık son vermeyi hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, Kanarya ile birlikte ligde Beşiktaş’la golsüz berabere kalıp, Kadıköy’de rakibine 4-2 kaybetti. Jesus, Galatasaray’a evinde 3-0, Trabzonspor’a 2-0 (d) kaybetti. Deneyimli hoca, Kadıköy’de önümüzdeki Perşembe oynanacak Trabzonspor mücadelesinde kazanarak taraftarlarını mutlu etmek, sonra da Galatasaray’dan da Nef Stadı’nda rövanşı almak istiyor.

BREZİLYA İDDİALARI GÜNDEMDE

Fenerbahçe’deki geleceği henüz netlik kazanmayan Jorge Jesus için Brezilya Milli Takımı iddiaları sürüyor. Brezilya Futbol Federasyonu’nun Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’yi ilk aday olarak belirlediği ifade edilirken İtalyan hoca için 25 Mayıs tarihinin beklendiği belirtiliyor.

Brezilya Futbol Federasyonu’nun 25 Mayıs’a kadar Carlo Ancelotti’den görev adına olumlu bir geri dönüş almaması durumunda B planını devreye sokacağı iddia edilmişti. Bu B planı noktasında da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un ismi öne çıkıyordu.

TALİP BAŞKA YERDEN

Brezilya Milli Takımı iddiaları gündemde olsa da Jorge Jesus için teklif başka bir milli takımdan geldi. Brezilya basınından UOL, Suudi Arabistan Milli Takımı’nda teknik direktör olarak göreve Jorge Jesus’un getirilmek istendiğini belirtti.

İLK ADAY!

Herve Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takım için Ramon Diaz’ın ismini öne çıkarmıştı. Fakat UOL, Jorge Jesus’un Ramon Diaz’ı geride bırakarak ilk aday konumuna geldiğini belirtti.

DAHA ÖNCE AL HILAL’DE ÇALIŞMIŞTI

Jorge Jesus’un Suudi Arabistan’daki popülaritesi, 2018-19 sezonuna dayanıyor. Portekizli hoca, Sporting dönemi sonrası 2018-19 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’i çalıştırmıştı.

2018’de göreve geldiğinde Jorge Jesus, Al Hilal ile Suudi Arabistan’da Süper Kupa şampiyonluğu elde etmişti.