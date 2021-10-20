Gözler Merkez Bankası’nda: İşte faiz kararı öncesi son tahminler

Türk Lirası’nda düşüş sürerken piyasaların gözü TCMB’nin yarın saat 14.00’da açıklayacağı politika faizi kararında. Ekonomistlerin genel tahminleri faiz indiriminin gerçekleşeceği yönünde.

Sozcu.com.tr

TL’deki değer kaybı sürerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gevşeme eğiliminin bu ay sürüp sürmeyeceği merak konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TCMB Para Politikası Kurulu’nun bazı üyelerini görevden alması nedeniyle indirim beklentileri arttı. Yarın yapılacak toplantıda genel beklentiler indirim yönünde oldu.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 21 kurumdan 10’u politika faizinin yüzde 17.5’e indirilmesini beklerken, diğer 10 kurum ise yüzde 17 seviyesine çekilmesini bekliyor. Bir kurum ise politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünde.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg anketinde ise 50 baz puanlık indirim beklentisi öne çıktı. 17 kurumla gerçekleştirilen ankette genel beklenti politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngördü.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 6’sı faizin sabit bırakılacağı tahmininde bulunurken, 14 ekonomist faiz indirimi kararı alınacağını öngördü.

Ekonomistlerden 9’u 50 baz puan, 5’i 100 baz puanlık indirim kararı alınacağı öngörüsünde bulundu.

FRANSIZ BANKA DA TAHMİNDE BULUNDU

Fransız yatırım bankası Societe Generale (SocGen), bir önceki PPK’da olduğu gibi politika faizinin 100 baz puan indirileceğini, dolar/TL’nin ise yıl sonunda 9,8 olacağını tahmin etti.

SocGen araştırma notunda, Erdoğan’ın üç yöneticisini görevden almasıyla, “yüksek faizin yüksek enflasyona yol açtığı yönündeki alışılmışın dışındaki görüşüne karşı çıkacak herkesten bilfiil kurtulmuş olduğunu” belirtti.

MORGAN STANLEY’NİN FAİZ TAHMİNİ

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, TCMB’nin PPK’da politika faizini 50 baz puan indirmesini beklediklerini duyurdu. Bankaya göre 100 baz puanlık bir indirim de şaşırtıcı değil. Morgan Stanley stratejistlerinin yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 16,50 oldu.

HSCB’DEN İNDİRİM TAHMİNİ

HSBC Portföy Yönetimi Başekonomisti İbrahim Aksoy da TCMB’den 100 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor.

HSCB Portföy yatırım bülteninde, “100 baz puanlık bir faiz indiriminin TL’de önemli oranda fiyatlanmış olması nedeniyle de yarın Merkez Bankası’nın faizi indirmesini bekliyoruz. Sonraki aylarda enflasyonda faiz indirimlerine alan açacak önemli bir düşüş görülmeyecek olması da bankanın Ekim’de durmayabileceğine ve faiz indirimine devam edebileceğine işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir Sonbaharda dünyada faiz artışı fırtınası İlginizi Çekebilir Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?