Gözler TOKİ kura sonuçlarında! TOKİ kura çekilişi ne zmana yapılacak?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek. 15 Ocak tarihinde son başvurusu alınan sosyal konut projesi için gözler TOKİ kura sonuçlarında. İşte TOKİ kura çekilişine dair merak edilenler…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yerinin ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu. Tahminlere göre kuraların şubat ayında çekilmesi bekleniyor.

KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1,5 YIL İÇİNCE TESLİM EDİLECEK

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek TOKİ sosyal konutlarına sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntılar belli oldu. Başvuru sürecinin de başladığı TOKİ sosyal konut projesinde evlerin 1 ila 1,5 yıl içinde teslim edileceği de duyuruldu.