Göztepe 2 – Galatasaray 1 Maç Özeti İzle

Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Halil Akbunar (Dk. 82 Yalçın Kayan), Castro (Dk. 90+4 Borges), Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Jerome (Dk. 88 Deniz Kadah)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Feghouli, Belhanda (Dk. 77 Adem Büyük), Ömer Bayram, Babel (Dk. 84 Emre Taşdemir), Falcao

Goller: Dk. 9 Jerome, Dk. 61 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 27 Gassama (Kendi kalesine) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 5 Gassama, Dk. 57 Jerome, Dk. 67 Halil Akbunar, Dk. 83 Titi (Göztepe), Dk. 75 Feghouli, Dk. 89 Marcao (Galatasaray)

6. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Selçuk İnan’ın şutunda, top yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler’in kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası yakınındaki Titi’nin kafayla indirdiği topla buluşan Jerome’un şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

27. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Ömer Bayram’ın kullandığı köşe atışında Beto’nun müdahele ettiği topu Selçuk İnan, Babel’e aktardı. Babel’in kafa vuruşunda Gassama’ya çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

32. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel’in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Feghouli’nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere sona erdi.

Göztepe 1 – 1 Galatasaray Erman Toroğlu Devre Arası Yorumları

49. dakikada sağ kanattan aldığı topla bir süre ilerleyen Halil Akbunar’ın ceza sahasına girmeden attığı şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Leo’nun sol kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Halil Akbunar’ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

61. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Göztepe atağında kendi ceza sahasından aldığı topla uzun süre ilerleyen Halil Akbunar, meşin yuvarlağı Serdar Gürler’e aktardı. Ceza sahasına girerken Serdar’ın pasıyla tekrar topla buluşan Halil Akbunar’ın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler’in vuruşunda, direğe çarpıp geri dönen top Muslera’da kaldı.

78. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla müsait durumda topla buluşan Falcao’nun şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.

Müsabaka Göztepe’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray 1 – 2 Göztepe Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları

Fatih Terim: ‘Bu işin altından kalkamayan, o kalitede olmayan hakemlerimiz…’

Maçın ardından

– Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

– “İlk yarıda aldığımız hasarın elbette herkes kendi payına düşen bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek, buradan döndürebilmek, tekrardan eski halimize gelebilmek”

Galatasaray 1 – 2 Göztepe Fatih Terim Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi

Süper Lig’in 16. haftasında konuk olduğu Göztepe’ye 2-1 yenilen Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, hayal kırıklığı yaşadığını ve sınandıklarını söyledi.

Bu süreçte sadece sabır gerektiğini kaydeden Terim, “İlk yarıda aldığımız hasarın elbette herkes kendi payına düşen bedelini ödeyecek. Mesele bu hasara rağmen ayağa kalkabilmek, buradan döndürebilmek, tekrardan eski halimize gelebilmek.” dedi.

Terim, maçın ilk 5 dakikalık bölümünde 2-0 öne geçebilecek fırsatlar yakaladıklarını ve deplasmanda girilebilecek her türlü pozisyonu bulduklarını vurgulayarak, “Maalesef çok da tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi bulan topumuz az. Dışarı atmışız. Sonuç olarak aldığı 3 puan için Göztepe’yi tebrik ediyorum. Biz de dediğim gibi bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

– “Futbolda dün yok”

“Nerede kalmıştık” şeklinde yaptığı sosyal medya paylaşımının üzerinden 2 yıl geçtiğini kaydeden Terim, şunları söyledi.

“Her 6 aya bir kupa düşmüş. Ben düzgün, doğru, yapıcı, hakikaten katkıda bulunan her eleştiriye saygıyla karşılık verdim. Ne zaman iş belden aşağı oldu, altında bir şeyler olduğunu anladım, hiç çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Şu anda yarışıyoruz. Yoksa zaten bizim arkadaşlarımız tarafından biliniyor, ben de biliyorum. Zamanı var onların ama futbolda dün yok. Geçen sene, daha 3-5 ay önce şampiyon olsanız, kupaları alsanız da büyük takımlarda çalışıyorsanız ‘pardon’ yok. Futbolun gerçeği bu.”

Terim, Türkiye’de yükseldikçe, başarı kazandıkça düşmanların arttığını savunarak, “Futbolda dün yok, bugün var. Bugün böyleyse, ben de eleştirileceğim. Bundan doğal bir şey yok.” diye konuştu.

“Ben dahil hepimiz bu gidişatın bedelini ödeyeceğiz.” açıklamasında bulunan Terim, “Ben açık ve net kendimi bu bedelin içine sokarken, herkes de bu bedeli ödeyecek. Ne yapabilirsek onu yapacağız. Tabii ki ekonomimiz, cezamızın şekli elverdiği sürece, Allah nasip ederse planlarımızı uygulayabiliriz. Galatasaray için uygulamamız lazım.” şeklinde konuştu.

Emre Mor’u grip olduğu için kadroya almadığını aktaran tecrübeli teknik adam, “Galatasaray eksik olmamalı. Bugün çıkan sizce eksik bir kadro mu? ‘Çok sakatımız var, o olsaydı, bu olsaydı…’ onlarla da Galatasaray kaybetti. O yüzden Göztepe’nin mücadelesini, kazanmasını bir kenara itmeyelim.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de müsabakaların çok durduğunu da dile getiren Terim, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gerekirse 5-1, 8-1 yenilelim ama oyun bu kadar durur mu? Bu kadar yatılır, hakem de bu kadar buna müsaade eder mi? Hakem oyunun akışını, maçın gidişatını en yüksek seviyede tutmaya çalışan biri olmalı. Oynayana yol verelim, oynamayana dur diyelim. Merak ediyorum bugün top oyunda kaç dakika kaldı.”

Maçın ardından

– Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut:

– “Takımımız gerçekten çok iyi mücadele etti”

Süper Lig’de Galatasaray’ı 2-1 yenen Göztepe’nin teknik direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden övgüyle bahsetti.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen haftaki Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, Galatasaray karşılaşmasının kırılma yaşamama adına kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Oyuncularından çok iyi mücadele etmelerini ve kazanma adına cesur bir futbol sergilemelerini istediklerini aktaran Palut, şunları kaydetti:

“Bu noktada oyuncularımızın sahada gösterdikleri reaksiyon, tam anlamıyla isteklerimizle örtüşüyordu. Takımımız gerçekten çok iyi mücadele etti, oldukça fazla pozisyona girdi. Buradaki sıkıntımız, özellikle ilk yarıda Galatasaray’a geçiş hücumlarında yakalanmamız oldu. Skoru daha da arttırabileceğimiz, heyecanlı, seyir zevki yüksek bir maçtı. Pazartesi günü itibarıyla Galatasaray maçını unutup, zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanının hazırlıklarına başlayacağız. Eksiklerimizi göz ardı etmeyeceğiz. Bunları gidermek adına çalışmalarımızı yapacağız ve inşallah bu çıkışımızı sürdüreceğiz. Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü, taraftarlarımıza ise yarattıkları harika ambiyanstan ötürü teşekkür ediyorum.”

Maçın ardından

– Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil:

– “İyi oynadık. Takımdan çok memnunum”

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı evinde 2-1 yenen Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, sergiledikleri futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Sepil, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig’e çıktıklarından beri müsabakalarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynadıklarını, Galatasaray karşılaşmasının bu stattaki son Süper Lig maçı olabileceğini kaydetti.

İki takımın da geçen hafta puan kaybı yaşadığını hatırlatan Sepil, “İyi oynadık. Takımdan çok memnunum. Yenmeyi çok istiyorduk. Herhalde biz bugün yenmeyi daha fazla istedik.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın bu statta iki sezon önce şampiyonluğa ulaştığını hatırlatan Sepil, “İki senedir yenemiyorduk Galatasaray’ı. Her maçta yenilmiştik. O bakımdan da önemliydi. Biz yeni stadımızla yukarıya doğru bakmayı çok istiyoruz. Haftaya liderle harika bir maç var. Çok önemli, aslan gibi bir takımla, Demir Grup Sivasspor’la oynayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Maçın ardından

– Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan:



– “Güzel ve önemli bir galibiyet aldık”

Süper Lig’in 16. haftasında ağırladığı Galatasaray’ı 2-1 yenen Göztepe’nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, 3 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, geçen hafta Gençlerbirliği mağlubiyetiyle ligdeki çıkışlarına ara verdiklerini, bu nedenle Galatasaray maçının kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi.

Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Parlatan, “Çok iyi mücadele ettik, taraftarımız her türlü desteği verdi. Güzel ve önemli bir galibiyet aldık. Önümüzde zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanımız var. İyi hazırlanarak o maça çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Göztepe Maçındaki İlk 11’i Belli Oldu / Orta Sahada Sürpriz İsim

Göztepe – Galatasaray maçından notlar

– Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’ine göre zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı

– Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 350. maçına çıktı

– Göztepe, Gençlerbirliği müsabakasından farklı 2 futbolcuyla mücadele etti

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde 2-2 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11’ine göre takımında zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı.

Ligde bundan önceki maçında MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası’nda adını son 16 turuna yazdıran Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, sakatlığı bulunan Mario Lemina’nın yerine Selçuk İnan’a forma verdi.

Selçuk İnan ligdeki Yukatel Denizlispor ve Gençlerbirliği müsabakalarının ardından 3. kez ilk 11’de şans buldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde tamamı yerli 6 oyuncu yer aldı.

– Muslera 350. maçında

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı-kırmızılı formayla 350. maçına çıktı.

Galatasaray’da 10 kupa kazanan tecrübeli kaleci 349 maçın 114’ünde kalesini gole kapattı. Süper Lig’de Manisaspor’a karşı penaltı vuruşundan bir golü bulunan Uruguaylı kaleci, Galatasaray’da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

– Göztepe’de 2 değişiklik

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut da ligde 3-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11’inde 2 değişikliğe gitti. Göztepe’de cezasını tamamlayan Soner Aydoğdu, Celso Borges’in yerine oynarken, cezalı Berkan Emir’in yerine Leo Schwechlen mücadele etti.

Ligin ilk 2 haftasında Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında ilk 11’de forma şansı bulan Leo, 13 hafta aradan sonra 16. haftada Galatasaray karşısında yer aldı.

– Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’na veda

Süper Lig’de tekrar mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynayan Göztepe’nin, Galatasaray karşılaşması bu stattaki son maçı olabilir.

Göztepe’nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin 19. haftadaki Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

– “Bir atkı bir oyuncak” kampanyası

Türk Kızılay ve Göztepe iş birliğiyle uygulamaya konulan, Göztepe lisanslı atkı, bere, eldiven ve oyuncak yardımı kampanyası bu sene de Galatasaray maçında sürdürüldü.

Göztepeli taraftarlar sarı-kırmızılı kulübün armalı ürünlerini stat çevresindeki stantlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim etti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de müsabakayı takip etti.