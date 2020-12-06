Göztepe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) – Süper Lig 7. hafta erteleme maçında 9 Aralık Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Lamine Gassama'nın yer almadığı antrenmanda Ideye Brown, takımdan ayrı çalıştı.
Sağ uyluk arka kasında zorlanma tespit edilen ve dünkü maçın kadrosunda yer almayan Gassama'nın tedavisine başlandı.
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