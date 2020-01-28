Göztepe, Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı!

Yazan:
Alaturka Online
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Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Göztepe, 25 yaşındaki Bubacarr Sanneh ile yollarını ayırdı.

Sezon başında Anderlecht’ten kiralık olarak transfer edilen Gambiyalı stoper, bu sezon ligde 2, Türkiye Kupası’nda 3 maça çıktı.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kamuoyunun Bilgisine: Sezon başında kiralık olarak kadromuza katılan Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesi feshedilmiştir. Sanneh’e katkıları için teşekkür eder devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz.”

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