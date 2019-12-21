Göztepe Galatasaray maçı canlı yayın | Göztepe GS canlı izle

Göztepe Galatasaray canlı! Göztepe Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde ezeli rakiplerinin yenik kapattığı 15. haftayı beraberlik alarak nispeten karlı geçen 24 puanlı Aslan, İzmir’de kazanarak Fenerbahçe Beşiktaş maçı haftasını üç puanla kapatıp zirveye yaklaşmak ve rakipleri üzerinde baskı kurmak istiyor. 20 puanlı Göz Göz ise 4 Büyükler’in deplasman zaafından yararlanan takımlar arasında yer almanın ve coşkulu seyircisine galibiyet hediye etmenin peşinde. Göztepe Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Göztepe Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI İLK 11’LER
STAT: 20.00
SAAT: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
HAKEM: Serkan Tokat
YAYIN: beIN SPORTS HD1
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
YEDEKLER: Göktuğ, Sanneh, Murat, Yalçın, Borges, Batuhan, Yasin, Mossoro, Deniz, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Babel, Ömer Bayram, Falcao
YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Emin, Taylan
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Göztepe’de sakatlıkları devam eden Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum’un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemiyor. Galatasaray’da ise sakatlığı devam eden Florin Andone, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri ve Mario Lemina’nın yanı sıra Emre Mor, Jimmy Durmaz ve Steven Nzonzi karşılaşmada yer alamıyor.