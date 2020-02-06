Göztepe İlhan Palut’la evinde kaybetmedi

Sarı-kırmızılıların başında ilk sınavına 11’inci haftada Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla çıkan Palut, taraftarı önünde sahayı hiç yenik terk etmedi. Palut’un dümeninde olduğu Göztepe; Bornova, Atatürk ve Gürsel Aksel statlarında oynanan toplam 6 iç saha müsabakasında 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Genç teknik adamın ilk mücadelesini verdiği Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-1 berabere bitti. İlhan Palut, güçlü rakipler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı ligde evinde 7 puan topladı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göz-Göz, aynı statta Galatasaray’ı 2-1 yendi. Gürsel Aksel Stadı’ndaki tarihi açılış maçında ise İzmir ekibi Beşiktaş’ı 2-1’lik sonuçla İstanbul’a eli boş gönderdi. Ziraat Türkiye Kupası’na son 16 turunda veda eden sarı-kırmızılılarda İlhan Palut, Atatürk Stadı’nda Fatih Karagümrük karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılırken, Bornova’da oynanan Antalyaspor mücadelesi 2-2 eşitlikle sona erdi. Özellikle iç sahada taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Göztepe, Çaykur Rizespor karşısında da tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor ve Beşiktaş’ı yenip Yukatel Denizlispor’la berabere kalan Göztepe, Avrupa yolunda camiasına umut aşıladı.