Göztepe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) – Süper Lig'in 6. haftasında 23 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Göztepe, Kasımpaşa maçı için ilk antrenmanını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular dar alanda oyun oynadı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Alpaslan Öztürk, Batuhan Kırdaroğlu, Stefano Napoleoni ve Yalçın Kayan takımdan ayrı çalıştı.
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