Göztepe, Kasımpaşa'yı yenerek üst üste 3. maçını kayıpsız geçti

İZMİR (AA) – Süper Lig'de konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Göztepe, üst üste 3. maçını kayıpsız geçti.

Gürsel Aksel Stadı'nda rakibinin Derrick Luckassen'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı ilk yarıyı Cherif Ndiaye'nin attığı golle 1-0 önde tamamlayan Göztepe, son bölümde Berkan Emir'in kırmızı kartla oyun dışında kaldığı karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de rakibiyle 16. kez karşılaşan ve oynadığı ilk karşılaşmanın ardından 14 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, rakibini ikinci kez mağlup etmeyi başardı.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının ardından art arda 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip, puanını 35'e çıkardı ve 9. sıraya yükseldi.

Puanı 29'da kalan Kasımpaşa'nın 14. sıradaki yeri değişmedi. Son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Kasımpaşa, son 4 deplasman maçında sadece 1 puan çıkarabildi.

– Cherif Ndiaye'nin 9. golü

Takımının ilk golüne imza atan Cherif Ndiaye, bu sezon 9. golüne ulaştı. Son golünü Yeni Malatyaspor karşısında kaydeden golcü futbolcu, ligde 3 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.

– Göztepe, ilk kez kırmızı kart gördü

İzmir ekibi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 10 kişi kaldı.

Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Berkan Emir, 84. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

– Derrick Luckassen ikinci kırmızı kartını gördü

Karşılaşmanın henüz 15. dakikasında Cherif Ndiaye'ye yaptığı faul nedneiyle direkt kırmızı kart gören Derrick Luckassen, bu sezon ikinci kez takımını eksik bıraktı.

Devre arasında Kasımpaşa'da forma giymeye başlayan Luckassen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında da kırmızı kart görmüştü.

Luckassen'in yanı sıra sarı kart görerek cezalı duruma düşen Aytaç Kara, 4 Mart Perşembe günkü Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da müsabakada ikinci yarıda forma şansı bulan Danny Drinkwater, bu sezon ilk kez mücadele etti.