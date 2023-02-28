Göztepe, Kerim Alıcı’yı bekliyor

Ara dönemde Ngalina, Toure, Loue ve Hikmet’i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar eski futbolcusu sağ bek Kerim Alıcı’yı bekliyor.

Sezon başında İzmir ekibinden Hatayspor’a giden ve 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinin ardından Antakya’da yıkılan oturduğu binanın enkazından kendi çabalarıyla çıkan deneyimli futbolcunun yönetimle görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Hafif yaralı kurtulduğu felakette aynı binadaki takım arkadaşı Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’u kaybedip halen depremin etkisinde olduğu öğrenilen Kerim’in Göztepe’den biraz daha zaman istediği kaydedildi.

Hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Boluspor maçında resmen taraftarına kavuşacak. Altay ile 27 Kasım tarihinde oynanan derbide büyük olayların çıkmasının ardından Göztepe 4 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. İzmir ekibi bu süreçte Manisa FK, Bodrumspor, Sakaryaspor ve Beyçimento Bandırmaspor müsabakalarını boş tribünlere karşı oynadı.