Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'un dördüncü şehir hastanesi olarak kentin sağlık sistemine önemli katkılarda bulunması planlanan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin ilk etabı hizmete açıldı.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında yükselen sağlık üsleri hizmete alınmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri, sunduğu hizmet kaliteleriyle de adlarından söz ettiriyor.

Hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında gelen sağlık üsleri, aynı zamanda Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine de önemli katkılar sağlıyor.

Bu kapsamda İstanbul, sahip olduğu sağlık üsleriyle sağlığın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yarım asra yakındır şifa merkezlerinden biri olarak öne çıkan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe yerleşkesinde yapılan yeni binasıyla hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuştu.

Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastane, gelişmiş altyapısı, üst düzey teknolojisiyle şifa kapısı olmayı sürdürecek.

– Dev kompleks, yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor

İsmi, "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hastane vatandaşın hizmetine sunuldu.

Açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın teşrifleriyle gerçekleştirilen Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında inşa edildi.

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

Hastanenin 600 yataklı binası, 177 bin metrekare kapalı alanda, 27 ameliyathane ve 96 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecek. Aynı zamanda 175 poliklinikte aynı anda hasta muayene edilebilecek.

Hastanenin ikinci etabının tamamlanmasıyla 350 yatak daha hastane kompleksine eklenecek.

Öte yandan hastane depreme karşı en üst düzeyde güvenlik önlemleriyle inşa edildi. Hastanenin ilk etabında kullanılan 385 deprem izolatörü, deprem anında dahi operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlayacak.