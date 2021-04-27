Göztepe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

İZMİR (AA) – Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe ile Trabzonspor yarın İzmir'de karşılaşacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe, 47 puanla 10. sırada yer alıyor.
İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor.
Ligin ilk devresinde Göztepe rakibine 1-0 mağlup olmuştu.