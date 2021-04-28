Göztepe-Trabzonspor maçının ardından

İZMİR (AA) – Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörleri Abdullah Avcı ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Ağaoğlu, Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmada iki takımın da fırsatlar yakaladığını aktaran Ağaoğlu, "10 kişi kaldıktan sonra biraz zorlandık. Buna rağmen bir puan almayı becerebildik. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşınca bu tür maçların sıkıntılı geçmesi doğal. Yine son anda gelen bir puan iyi." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, geçen hafta teknik direktörleri Abdullah Avcı üzerinden kendisine birtakım yakıştırmalar yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hocayla aramızda sorun olduğuna dair dedikodular… Şu kadarını söyleyeyim, takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'dır. Biz, hoca ile 3 yıllık anlaştık. Hocanın daha iki yılı var. İnşallah başarılı olur ve 2+2 ya da 2+3 olur. Çünkü Trabzonspor kalibresindeki takımlarda en önemli şey istikrar. Abdullah Avcı ile bu istikrarı yakalayacağımıza inanıyorum. Bana göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Abdullah Avcı'nın 2 sene daha Trabzonspor ile sözleşmesi var. Benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların da birtakım ince hesaplarının olması son derece doğal. Benimle yapacakları ince hesapları, kulüp üzerinden ve hoca üzerinden yapmasınlar. Bu, hem kulübe hem de hocaya zarar verir."

Kulüp yöneticilerinden Ertuğrul Doğan ile aralarında sorun olduğuna yönelik haberlerin üretildiğini anlatan Ağaoğlu, "Trabzonspor camiası ve taraftarı, 10 Ağustos 2018 tarihini unutmasın. Trabzonspor borçlarından dolayı lisans çıkartıp lige iştirak edemeyecek konumdayken Ertuğrul Doğan orada canını dişine takarak o problemi çözen bir insandır. Çok değerli ve yararlı bir yöneticidir. Trabzonspor'a çok uzun yıllar hizmet edecek bir yöneticidir. Özetlersek ne Abdullah Avcı ne de Ertuğrul Doğan ile aramda herhangi bir sorun var. Camianın en fazla ihtiyacı olan şey sükunet ve istikrar. Trabzonspor taraftarı sükunet ve istikrarı bozmaya yönelik hiçbir provokatif habere prim vermesin." diye konuştu.

– "Amacımız hazırlık kampına hocanın talep ettiği oyuncularla girmek"

Ahmet Ağaoğlu, transferde birkaç futbolcuyla görüşmelerinin sürdüğünü dile getirerek, "Transferde izlemenin ve hocanın belirlediği 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan ikisiyle ön anlaşma sağlanmış durumda. Biriyle de önümüzdeki hafta içerisinde prensip anlaşmasına varacağız. Onun ötesinde hocanın ve izlemenin talepleri doğrultusunda görüşmelerimizi sürdürdüğümüz üç futbolcu daha var. Bütün amacımız sezon başlayıncaya kadar, yani hazırlık kampına hocanın talep ettiği oyuncularla girmek. Trabzonspor taraftarı gelecek olan oyuncularla heyecan duysun. Önümüzdeki sene oynayacağımız futbolla, vereceğimiz zirve yarışıyla heyecan duysun." değerlendirmesinde bulundu.