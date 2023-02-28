Göztepe’den depremzede çocuklara yardım eli

Depremin ilk gününden bu yana yardım malzemelerini onlarca TIR’la bölgeye aktaran, ezeli rakibi Karşıyaka ile temsili derbi maçı organize edip gelirleri mağdur vatandaşlarımıza bağışlayan ve İzmir’e getirilen depremzedelere de büyük destek veren sarı-kırmızılılar çocukları unutmadı.

Göztepe, deprem bölgesinden kente gelen çocukların spor eğitimi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar spor okullarında depremzede çocukların ücretsiz olarak eğitim alacağını duyurdu. Göztepe’de eski başkan ve mevcut yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Sepil’in şirketi aracılığıyla Karşıyaka maçı için 10 bin adet bilet satın aldığı açıklandı. Mehmet Sepil, deprem bölgesine daha önce de 5 milyon TL bağışta bulunmuştu.