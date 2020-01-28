‘Göztepe’nin Çocuğu’ yeniden doğdu!

Süper Lig’de Beşiktaş’ı yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nda 2-1 yenen Göztepe’de statta ilk gole imza atan kanat oyuncusu Halil Akbunar adeta yeniden doğdu. Göztepe altyapısından yetişip sarı-kırmızılı formayı 2’nci Lig ve 1’inci Lig’de de terleten 26 yaşındaki futbolcu bu sezon formunun zirvesine çıktı. Geçen sezon 27’nci haftada 1-0 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası taraftarlarla tartışan ve tribünlerin tepkisini çekip bir süre kadroya alınmayan Halil, son haftalarda gösterdiği performansla futbolseverlerin yeniden sevgilisi oldu.

‘Göztepe’nin Çocuğu’ olarak anılan Halil Akbunar, son 8 maçta 5 kez ağları havalandırarak takımının en büyük kozu haline geldi. Gösterdiği mücadeleyle de herkesten tam not alan Halil, şimdi gözünü milli formaya çevirdi. Göztepe’nin Beşiktaş maçını izleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de dikkatini çeken oyuncunun ay-yıldızlı ekibimize yakın olduğu ifade edildi.

Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatan Halil’i ayrıca birçok Avrupa kulübünün de takip ettiği vurgulandı.