‘Gözümün nuru’ dediği soğanını zararına sattı, patatesi ise elinde kaldı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı ilçesi Karahüyük köyünde çiftçileri ziyaret etti. Çiftçiler ürünlerinin alıcı çıkmaması nedeniyle depolarda çürümeye başladığını belirterek, zarar etmektense önümüzdeki yıl patates ve soğan ekmeyeceklerini söylediler.

ÜRÜNLERİNİ 140 BİN LİRA ZARARINA SATTI

Karahüyük Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mustafa Koyuncu, depolardaki soğanının çürümeye başlaması nedeniyle zararına sattığını belirterek, “100 dönüm yere 200 bin lira masraf yaparak soğan ekti. Yaklaşık 2,5 aydır soğanımız depolarda bekliyor ve çürümeye başladı. Kilosu 30 kuruşa satmak zorunda kaldım. Elimde kalan 180 ton soğanı kilosu 30 kuruştan sattım. Yaklaşık olarak 140 bin lira zarar ettim. Elimizin emeği gözümüzün nuru olarak gördüğümüz mahsulümüzden para kazanmayı bırak zarar ettik. Eskişehir civarında soğanlar komple depolarda bekliyor. Elimizin emeği gözümüzün nuru 30 kuruş soğan. Buyurun gelin, alacak varsa verelim. Afyonkarahisar’a 250 dönüme patates ektim. Patates de elimde kaldı. 25 kuruştan satmak istediğim patatese de alıcı bulamadım. Gelecek yıl patates de soğan da ekmeyeceğim” şeklinde konuştu.

GELECEK YIL PATATES, SOĞANIN FİYATI ARTACAK

Bu depoda aylardır soğanlar bekledi. Bekleyen soğanlar yeşillenmeye başlamış. Çiftçilerimiz çareyi, soğanları kilosu 30 kuruştan satıyorlar. Maliyetine baktığınızda 200 bin lira para harcamış ve soğanlarını 140 bin lira zararla satmak zorunda kalmış. Çiftçimiz hiç ekim yapmamış olsaydı en azından zarar etmeyecekti. Eğer soğanlarını 30 kuruştan satmasa hayvan yemi olacaktı ve cebine hiç para girmeyecekti. O zamanda zararı da 200 bin lira olacaktı. Çiftçi ürettiğine bin pişman ‘Gelecek yıl üretmem’ diyor. Tabi gelecek yıl çiftçi Mustafa Koyuncu soğan ve patates üretmeyince, doğal olarak markette pazarda soğan ve patatesin fiyatı da yükselecek. Vatandaş soğanı patatesi ucuza yiyemez duruma gelecek. Bu tarım politikası Türkiye’nin yönetilemez bir halde olduğunu gösteriyor.”