İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar ile bir vatandaşın diyaloğu dikkat çekti. Eve salça alamadığını dile getiren vatandaş “Evden salça istediler almaya gittim. 20 TL olan salça, 40 TL olmuş. Ben de almadım. Gözümüzü açıyoruz zam, kapatıyoruz zam” dedi.

Orhan BOZKURT

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, geçim sıkıntısının her geçen gün arttığını belirterek vatandaşın temel gıda maddelerini alamayacak durumuna geldiğini söyledi.

İYİ Partili Kırkpınar, “Gezdiğimiz her yerde, karşılaştığımız herkesin bir çok problemi var. Bunların başında gün geçtikçe çoğalarak artan geçim sıkıntısı geliyor. İnsanlarımız bir salça bile alamayacak duruma geldi. Bir anne ve baba için bu durumun ne kadar zor olduğunu ancak bunu yaşayan bilir. Ve ne yazık ki ülke nüfusumuzun büyük bir kesimi artık bu durumu yaşıyor. Yandaşlar dışında herkes mutsuz ve yarından kaygılı. Vatandaşı rencide etmemek için, yayınlamadığımız binlerce şikayet ve sıkıntı var. İnsanlarımız artık ekmek alamıyor ekmek!.. Düşünebiliyor musunuz temel tüketim maddesi olan ve yoksulluğun en dibinde bile rahatça alınabilecek olan ekmek bile artık alınamıyor“ dedi.

“YANDAŞLAR MİLYON MİLYON DOLARLIK VURGUNLAR YAPARKEN, YURTTAŞ SALÇA ALAMIYOR”

Hınıs ilçesinde eve salça alamadığını dile getiren vatandaş “Evden salça istediler almaya gittim. 20 TL olan salça, 40TL olmuş. Ben de almadım. Gözümüzü açıyoruz zam, kapatıyoruz zam” diye yakındı.

Sosyal medya hesaplarından evine salça alamayan bir vatandaş ile arasında geçen diyalogları paylaşan Kırkpınar, “Yandaşlar milyon milyon dolarlık vurgunlar yaparken, Yurttaş salça alamıyor. İnsanlarımız çocuklarına bakmakta güçlük çekiyor. Sabah kahvaltı yapmadan evden, beslenme saati gelince de beslenmesi olmadığı için sınıfından çıkan milyonlarca öğrenci var. Hangi birini anlatalım. İktidar partisinin yurttaşla sorunu nedir anlamış değiliz. Buradan sesleniyorum; İYİ Parti iktidarında çocuklarımız beslenme sorunu yaşamayacak, anne ve babalar boynu bükük eve gitmeyecekler. Bu kötü günlerin bitmesine az kaldı” diye konuştu.

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