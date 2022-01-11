Gözünü cumhurbaşkanlığına diken Berlusconi, genç sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

İtalya’nın bir dönem dünya siyasetine damga vuran ve şimdi de cumhurbaşkanı olmak isteyen 85 yaşındaki eski Başbakanı Silvio Berlusconi, 32 yaşındaki milletvekili sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Birçok kişi Berlusconi’nin genç görünmeye çalıştığını belirtirken, İtalyan basını da eski başbakanın cumhurbaşkanı seçilme çabalarını “Sincap Operasyonu” diye niteledi.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen 85 yaşındaki eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kendisinden 53 yaş küçük sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Berlusconi’nin, lideri olduğu Forza Italia partisinden milletvekili olan sevgilisi Marta Fascina’nın gözlerine gülümseyerek baktığı fotoğrafı, skandallarıyla ünlü eski başbakanın genç görünmeye çalıştığı yorumlarına yol açtı.

Berlusconi, fotoğrafla birlikte paylaştığı notta sevgilisinin 32. yaş gününü de kutladı.

‘MİLLETVEKİLLERİNİ SÜREKLİ ARIYOR’

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, Berlusconi’nin ocak ayında yeni cumhurbaşkanını seçecek İtalyan milletvekillerinin peşinden ayrılmadığını ve onları sürekli telefonla aradığını yazdı.

Gazete, fındık peşinde koşan sincaba benzettiği Berlusconi’nin bir çabalarını “Sincap Operasyonu” diye niteledi.

Berlusconi’nin ilerleyen yaşına ve hakkında devam eden seks partisi davasına rağmen cumhurbaşkanı olmak istemesi ülkede tartışmalara yol açıyor.

2006’daki genel seçimlerde yenildikten sonra başbakanlıktan istifa eden Berlusconi, 2013’te kısa süreli olarak siyasetten men edilmişti. Berlusconi hakkında geçmişteki Bunga Bunga seks partileriyle ilgili açılan dava halen devam ediyor.

Öte yandan Başbakan Mario Draghi’nin de göreve talip olduğu, bu durumun Berlusconi’nin işini epey zorlaştıracağı da belirtiliyor.

Meclis aritmetiğine göre, sağın oyları Berlusconi’nin seçilmesi için yeterli olmayacak.

İtalya’da sembolik olan cumhurbaşkanlığı görevi, daha çok siyasi krizlerin çözülmesi gibi stratejik işleri kapsıyor.

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