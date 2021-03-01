GRAFİKLİ – Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

ANKARA (AA) – Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

– Premier Lig

Haftaya açık ara lider giren son dönemin formda ekibi Manchester City, West Ham United'ı 2-1 yenerek üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyete imza attı.

Chelsea ile Manchester United arasındaki karşılaşma, golsüz sona erdi. Arsenal, Leicester City'yi 3-1, Liverpool, Sheffield United'ı 2-0, Tottenham ise Burnley'yi 4-0'la geçerek haftayı galibiyetle kapattı.

Premier Lig'in 26. haftasında puanını 62'ye yükselten Manchester City'yi, 50 puanlı Manchester United, 49 puanlı Leicester City, 45 puanlı West Ham United izledi.

– La Liga

Şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, konuk olduğu Villarreal'i 2-0'la geçti. Barcelona ise Sevilla deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Zirveyi yakından ilgilendiren haftanın son maçında, Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Sociedad'ı bugün konuk edecek.

La Liga'nın 25. haftası sonunda 58 puanla lider Atletico Madrid'i (bir maçı eksik), Barcelona 5, bir maç eksikleri bulunan takımlardan Real Madrid 6, Sevilla 10 puan geriden takip etti.

– Serie A

Lider Inter, konuk ettiği Genoa'yı 3-0 yenerek ligde üst üste 5. kez kazandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Milan ise Roma deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü.

Juventus, deplasmanda Verona ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki inişli çıkışlı grafiğini sürdürdü. Atalanta ise deplasmanda Sampdoria'yı 2-0'la geçerek zirve yarışına dahil oldu.

24. haftası geriden kalan ligde 56 puanlı lider Inter'i, 52 puanla Milan, 46 puanla bir maçı eksik Juventus ve aynı puana sahip Atalanta izliyor.

– Bundesliga

Ligde son haftalarda puan kaybı yaşayan Bayern Münih, konuk ettiği Köln'ü 5-1 mağlup ederek çıkışa geçti.

Zirve mücadelesi veren Leipzig, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Alexander Sörloth'un uzatmalarda attığı golle 3-2 yendi. Wolfsburg ise konuk ettiği Hertha Berlin'i 2-0'la geçti. Eintracht Frankfurt ise Werder Bremen deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bundesliga'nın 23. haftası sonunda 52 puan toplayan son 8 yılın şampiyonu lider Bayer Münih'i, 50 puanlı Leipzig, 45 puanlı Wolfsburg ve 42 puanlı Eintracht Frankfurt takip etti.

– Ligue 1

Puan tablosunun zirvesindeki Lille, konuk ettiği Strasbourg ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Son 3 yılın şampiyonu Paris Saint Germain (PSG), Dijon deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Olympique Lyon, konuk olduğu Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kalırken, Monaco ise ağırladığı Brest'i 2-0'la geçti.

Ligue 1'de 27. haftanın ardından puanını 59'a çıkaran Lille, liderliğini sürdürdü. PSG 57, Olympique Lyon 56, Monaco 55 puanla Lille'in arkasında yer aldı.