GRAFİKLİ – Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları yeniden yükselişte

SARAYBOSNA (AA) – Salgına karşı alınan tedbirlerin ardından düşmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kaybı sayıları, Avrupa'nın bazı ülkelerinde son dönemde yeniden artmaya başladı.

Başta Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı İngiltere'nin yanı sıra Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde 2020 sonunda düşüşe geçen vaka ve ölü sayıları son günlerde yeniden yükseliyor.

Son bir aydır virüse bağlı can kayıplarında sürekli artış gözlenen İngiltere'de, her 30 saniyede bir yeni tip Kovid-19 vakasının hastaneye kabulünün yapıldığı bildirildi.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 19 Ocak'ta 1610, 20 Ocak'ta 1820 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi. Toplam can kaybının 93 bin 290'a çıktığı ülkede, özellikle son bir aydaki ölümler kara bir tablo ortaya koydu.

Ülkede 21 Aralık 2020'de 215'e kadar düşen virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, o tarihten sonra sürekli artış gösteriyor. İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, 19 Aralık'ta 27 bine kadar düşen günlük vaka sayısı, 8 Ocak'ta 68 bine kadar yükselse de ay başında ilan edilen karantinanın da etkisiyle son bir haftada düşüşte.

İngiliz yetkililer, vaka ve can kayıplarındaki artışlarda virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün etkili olduğunu ifade ediyor.

– Fransa'da da 2020 sonundan beri artış var

Fransa, salgının ikinci dalgasında zirve noktaya Kasım 2020'de ulaşırken, günlük vaka sayıları Aralık 2020 başında en fazla 12 bine çıkıyordu. Ancak Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün Fransa'da 25 Aralık'ta ilk kez görülmesinin ve yayılmasının ardından günlük vaka sayılarında artış kaydedildi.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün Fransa'da da yayılacağını ve önlem alınmaması halinde nisan başında vaka sayısının hızla artacağını belirtti.

Halk Sağlık Kurumu verilerine göre 4-10 Ocak'ta günlük vaka sayısı bir önceki aya göre yüzde 30 arttı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, salgının aktif şekilde yayılmaya devam ettiğini ve günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısının 16 bin olduğunu açıkladı.

Vaka sayısının artmasıyla hükümet de tedbirlerini sıkılaştırdı.

Fransa'da son haftalarda Kovid-19 nedeniyle yaşanan günlük can kaybı 300 ila 400 civarında seyrediyor.

– Almanya'da ölümler üst seviyede seyrediyor

Almanya'da 2 aydan daha uzun süredir geçerli olan tedbirler neticesinde bir haftadan beri yeni vaka sayılarında hafif bir düşüş gözlense de virüse bağlı can kaybı sayıları üst seviyede seyretmeye devam ediyor.

Ülkede Ekim 2020 ortasında başlayan ikinci dalgada yeni vaka sayıları hızla artarken, 6 Kasım 2020'de ilk kez yeni vaka sayısı 21 bin 506 olarak kaydedildi.

Hükümet, Kasım 2020'de tedbirleri sertleştirmeye başlarken, bu dönemde alınan önlemler sonucu günlük vaka sayılarında düşüş görülmemesi nedeniyle Aralık 2020 ortasında daha sert tedbirlere başvuruldu ve okulların kapanması dahil bir dizi önlem alındı.

Alınan katı tedbirler etkisini hemen göstermezken, 18 Aralık 2020'de günlük vaka sayısı 33 bin 77 olarak açıklandı. Bu, salgının başından beri en yüksek sayı olarak kayda geçti.

Noel tatili boyunca daha az testi yapılması ve sağlık dairelerinin verileri Robert Koch Enstitüsüne geç bildirmesi nedeniyle bu dönemde gerileyen vaka sayıları, ocak ayının ikinci haftasında yeniden artarak 30 bine ulaştı. Almanya'da son bir haftada vaka sayıları 7 bin ile 20 bin arasında değişiyor.

Uzmanlar, alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını savunurken, Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla 19 Ocak'ta yaptığı toplantıda bu düşüşün kalıcı olması ve virüsün daha hızlı bulaşan türlerinin ülkede yayılmasını önlemek için sert tedbirlerin geçerlilik süresini 14 Şubat'a kadar uzattı.

Ölüm sayılarının üst seviyelerde seyretmeye devam ettiği ülkede, son bir haftada günde ortalama 1027 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti. 1 Aralık 2020'de 16 bin 637 olan can kaybı sayısı, 1,5 ayda 3 katına çıkarak 20 Ocak'ta 48 bin 770'e ulaştı.

– Portekiz Noel'in ardından "riskli ülkeler" arasına girdi

Salgının ilk dalgasında alınan önlemler, düşük vaka ve ölüm sayıları sebebiyle "örnek ülke" olarak gösterilen Portekiz ise Noel döneminde gevşetilen önlemlerin ardından Avrupa'da "en riskli ülkeler" arasında yer aldı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip ülkede son iki haftadır açıklanan günlük Kovid-19 verilerinde yeni vaka ve ölüm sayıları art arda artış gösterdi. Günlük can kayıpları salgının başından itibaren ilk kez 200'ün üzerine çıkarken, yeni vakalar da 10 binlerde seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının bulaşma riski en yüksek seviyede olan toplam belediye (il ve ilçe) sayısı 11 Ocak'ta 55 iken şu anda 155'e kadar yükseldi.

Portekiz'de 9 Kasım 2020'den beri uygulanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında alınan önlemler her hafta genişletilirken, okullarda uzaktan eğitime geçilmesi tartışmaları da başladı.

– İspanya önlemlerin gevşetilmesinin bedelini ağır ödemeye başladı

İspanya da Noel ve yılbaşı tatilleri döneminde gevşetilen Kovid-19 önlemlerin bedelini ağır ödemeye başlarken, ülkede son iki haftadır yeni vaka sayıları ve can kayıplarında rekor artışlar gözlendi.

Günlük can kaybı 400'ün üzerine çıkarken, yeni vakalar da 30 bin ila 35 bin civarında seyrediyor.

İspanya'da 10 Aralık 2020'de 188 olan her 100 bin kişide tespit edilen ortalama Kovid-19 vaka sayısı, 19 Ocak itibarıyla 714'e çıktı.

İspanya'da 25 Ekim'den bu yana uygulanan OHAL kapsamında bazı özerk bölgeler yeni vaka artışlarına karşı ek önlemler de aldı.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülkedeki durumun çok endişe verici olduğunu vurgulayarak "Vaka sayılarında çok ciddi artışlar var. Hastanelerdeki yoğunluk artıyor." ifadelerini kullandı.

Belçika'da ikinci dalganın başlamasının ardından Ekim 2020'de alınan katı tedbirlerle vaka sayılarında düşüş gözlenirken, günlük vaka sayıları son haftalarda ortalama 2 bin civarında seyrediyor.

Aralık 2020'de günlük vaka sayıların ortalama 3 bin 500'e gerilediği Çekya'da da ocak başında itibaren yeniden artış gözlenirken, son bir haftada ortalama 7 bin 800 vaka kaydedildi. Çekya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı da bu dönemde arttı.