GRAFİKLİ – Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) – HATİCE ŞENSES – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde "hayalim, rüyam" diyerek başlatılması talimatını verdiği Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı törenle hizmete açıldı.

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede, sağlıkta hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkaran şehir hastaneleri, sahip olduğu en son teknoloji, fiziki altyapı, nitelikli yatak kapasitesi ile en büyük katkıyı sağlıyor.

Alanında özelleşmiş çok sayıda hastanenin bir arada olduğu, hizmet kalitesinin yanı sıra nitelikli insan kaynağı ile öne çıkan, mükemmeliyet merkezlerinin adresi olarak gösterilen şehir hastaneleri, başvuran hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tamamının tek bir merkezde çözüldüğü yerlerin başında geliyor.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koordinasyonunda sürdürülen Kovid-19 ile mücadele kapsamında birçok sağlık tesisinin de kısa süre içerisinde hizmete alınması planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısa sürede faaliyete alınacağı müjdelenmesinin ardından inşa çalışmalarına hız verilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı.

Başakşehir Şehir Hastanesi Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ülkenin dört bir yanında hizmete sunulan şehir hastaneleri, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye önemli katkılar sağlarken, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli sağlık üslerinden birisi olarak adından söz ettirecek.

– Hasta yatakları istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebiliyor

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, 789 bin metrekare üzerine kurulu, toplamda 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip.

Hastane birçok lojistik mekanı da bulundururken, 1713'ü açık 6 bin 421'i kapalı olmak üzere toplamda 8 bin 134 araçlık otopark kapasitesine sahip. Hastanenin, toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı mevcut.

Hasta yataklarının her biri istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebilirken, hastanede 28 doğum salonu, 90 ameliyathane, 16 yataklı yanık ünitesi, yeni doğan ve erişkin olmak üzere toplamda 456 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

– Enerji ve çevre dostu tasarımlarla inşa edildi

Hastanede trijenerasyon sistemiyle yüzde 50 enerji ihtiyacı karşılanıyor, yağmur suları depolanarak peyzaj sulamasında kullanılabiliyor.

Kampüs içi bisiklet yolları, park alanlarıyla, hibrit araç şarj üniteleri içeren, yeşil bina sertifikası alacak seviyede enerji ve çevre dostu tasarımlarla inşa edilen hastane, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda en modern teknik donanıma sahip sağlık üssü olarak hizmet verecek.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin de devreye alınmasıyla birlikte İstanbul'un iki yakasında en modern teknik donanıma sahip iki büyük sağlık üssü olacak.

Asya ile Avrupa'nın kavşak noktasındaki stratejik konumuyla dünyanın sayılı büyükşehirlerinden olan İstanbul, iki yakadaki şehir hastaneleriyle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehirlerinden biri olacak.

Öte yandan, tüm kampüste 3 bin 466 Full HD ve gece görüş özellikli kamera ile güvenlik kontrolü yapılabilecek.

– Başakşehir Şehir Hastanesi 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırıyor

Hastanenin çocuk acil servis ve girişinde toplam 30 bin metrekare içerisinde hem çocuk hem erişkin hem de kadın doğum acil servisleri bulunuyor.

Üç ana bloktan oluşan Başakşehir Şehir Hastanesi, 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırıyor.

Bu hastaneler, genel, çocuk, ortopedi, nöroloji, kadın doğum, KVC, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile psikiyatri hastanelerinden oluşuyor.

Hastane, tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak.

– Deprem anında dahi ameliyatlar aksamadan devam edebilecek

İstanbul'un deprem bölgesinde yer alması nedeniyle hastane deprem izolatörleriyle donatıldı.

Binaların depremden zarar görmesini azaltan izolatörler, binaların taşıyıcı sistemlerindeki hasarları minimize ediyor.

Bu teknoloji sayesinde, hastanede deprem anında bile tüm operasyonel faaliyetler, ameliyatlar aksamadan devam edebilecek.

Hastane, ana hastane binasına yerleştirilen 2 bin 68 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.

– Kovid-19 ile mücadele sürecinde pandemi hastanesi olarak hizmet verecek

Tam kapasiteyle 20 Mayıs'ta faaliyete geçmesi planlanan hastane, Türkiye'nin pandemiyle mücadelesinde de önemli görevler üstlenecek.

Bugün hizmete açılan kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servisleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılacak.

Sadece pandemi hastaları hedeflendiği için doğrudan hasta muayenesi alınmayacak. İl genelinde yatış kararı verilmiş hastaların 112 aracılığıyla nakledilerek hastanede tedavilerine devam edilmesi planlanıyor.

Hastanenin ilk etabında hizmete alınan 155 yoğun bakım yatağının da dahil olduğu 1035 nitelikli yatak daha sağlık sistemine katkı sağlayacak. Hastanede ayrıca biri 303, diğeri 348 kişi kapasiteli iki konferans salonu da bulunuyor.

– Şehir hastanesinde 5 laboratuvar hizmet verecek

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, 5 bin 608 metrekare kapalı alana sahip 5 laboratuvarı da içinde barındırıyor. Bugün yapılan ilk etap açılışında, Acil Laboratuvarı hizmete alındı.

Hizmete alınan laboratuvar, aynı zamanda immün plazmanın hazırlanabilmesi için gerekli altyapıya da sahip.

25 farklı noktada 127 kan alma koltuğu bulunan hastane, tümüyle devreye girdiğinde hem teşhis hem de tedavide en gelişmiş cihazlarla hizmet verilecek.

– Şehir hastaneleri yerli ve milli teknolojik altyapı ile donatıldı

Öte yandan, hastanenin iletişim ve bilişim altyapısı da Turkcell tarafından son teknolojiyle donatıldı. Daha önce Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir ve Bursa şehir hastanelerinde de kullanılan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sayesinde tüm tıbbi cihazlar; ağlar ve sensörler aracılığıyla iletişim kuruyor.

Ayrıca hastayla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler, dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor.

Bu sistem sayesinde hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanıyor, doktorlar tek tuşla hastaların tüm sonuçlarına ulaşabiliyor. Hastane içerisindeki bilgilendirme ekranlarına eklenen karekod ile doktor muayenesi için sırasını bekleyen hastalar, mobil cihazlarından karekodu okutarak hastanenin herhangi bir yerinden de sırasını takip edebiliyor.

Dijital altyapının yanı sıra yenilikçi çözümlerin de vatandaşlarla buluşturulduğu hastanede, süreçler iyileştirilip hastaların bekleme süresi düşürülürken, personelin de iş yükü azaltılıyor.