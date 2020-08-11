GRAFİKLİ – “Bizimkiler'in Babaanne Leyla'sı: Güzin Özipek”

İSTANBUL (AA) – AHMET ESAD ŞANİ – Opera, sinema ve tiyatro sanatçısı Güzin Özipek, ölümünün 20. yılında anılıyor.

Uzun yıllar devam eden "Bizimkiler" dizisindeki rolüyle hatırlanan sanatçı, 11 Mart 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Ticaret Lisesinin ortaokul bölümünü bitiren Özipek'in çocukluğu Adile Naşit ve ağabeyi Selim Naşit ile geçti.

Sanat üzerine eğitim almayan ve usta-çırak ilişkisiyle kendisini geliştiren Özipek, 1944'te Cemal Reşit Rey ve Ekrem Reşit Rey kardeşlerin "Hava Cıva" operetinin İzmir turnesiyle sanat hayatına başladı.

Özipek, bir yıl sonra "Yolculuk Var", "Tatlı Sert", "Zırdeliler", "Yaman Şey", "Platin Palas" ve "Katibin Karısı"nın da arasında bulunduğu operetlerde rol aldı.

Tiyatro hayatına Karaca Tiyatrosu'nda "Ednan Bey Duymasın" adlı oyunla başlayan sanatçının ilk sinema filmi ise 1952'de Muammer Karaca ile başrolde oynadığı "İstanbul Yıldızları" oldu.

Evlendikten sonra şehir dışına yerleşerek 12 sene sanat hayatına ara veren Özipek, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda "Keşanlı Ali Destanı" müzikaliyle 1965'te yeniden sahnelere döndü.

"Cibali Karakolu"ndaki rolüyle adından söz ettiren Özipek, 1966'da Gen-Ar Tiyatrosu'nda oyunculuğa devam etti, 1971'den sonra da bir süre Haldun Dormen ile çalıştı.

Asıl mesleği mühendislik olan eşi Aydın Tezel ile birlikte 1969-1974'te 7 film ve fotoroman çeken Özipek, "Bizimkiler" dizisinde 12 yıl boyunca "Babaanne Leyla Hanım" rolünde oynadı.

İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 1975'te sahnelenen "Oyun Nasıl Oynanmalı"nın misafir oyuncu kadrosunda yer alan sanatçı, "Asiye Nasıl Kurtulur" ve Mücap Ofluoğlu Tiyatrosu'ndaki "Kaktüs Çiçeği"nde de oynadı.

Özipek, en uzun soluklu Türk dizilerinden biri olan "Bizimkiler"in oyuncu kadrosuyla çekilen "Yazlıkçılar" adlı dizinin kadrosunda da bulundu.

Yeşilçam'da genellikle kötü karakterlerin aranan oyuncusu olan ve sahnelerde 56 yılını geçiren usta oyuncu, 12 Ağustos 2000'de 75 yaşındayken rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Özipek'in cenazesi, Levent Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sanatçının rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:

"Bizimkiler", "Uçurtmayı Vurmasınlar", "Ah Müjgan Ah", "Duruşma", "Türk Tutkusu", "Yazlıkçılar", "Eskici ve Oğulları", "Bir Milyara Bir Çocuk", "Raziye", "Kan Çiçeği", "Deniz Yıldızı", "Yakışıklı", "Davacı", "Suçumuz İnsan Olmak", "Aaahhh Belinda", "En Büyük Patron", "İzin", "Şiribim Şiribom", "Yatık Emine", "Zindan", "Öksüzler", "Hazreti Ömer'in Adaleti", "İki Süngü Arasında", "Kaderin Esiriyiz", "Zorbanın Aşkı", "Son Hıçkırık", "Bir Teselli Ver", "Ali Baba Kırk Haramiler", "Son Nefes", "Kalbimin Efendisi, "Yaşamak Kolay Değil", "Ayşecik Yuvanın Bekçileri", "Ayşecik'le Ömercik", "Hapishane Gelini", "Yaprak Dökümü", "Hırçın Kadın", "Gecekondu Peşinde", "Ayşecik Canım Annem", "Kanun Benim", "Ölmeyen Aşk", "İstanbul Yıldızları".