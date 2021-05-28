GRAFİKLİ – Dünya genelinde 1 milyar 810 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

ANKARA (AA) – Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 810 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 584 milyon 360 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken Çin'i 290 milyon 720 bin ile ABD, 205 milyon 720 bin ile Hindistan, 65 milyon 210 bin ile Brezilya, 62 milyon 660 bin ile İngiltere, 48 milyon 390 bin ile Almanya, 34 milyon 27 bin ile Fransa, 32 milyon 960 bin ile İtalya, 28 milyon 626 bin ile Türkiye, 27 milyon 740 bin ile Rusya, 27 milyon 710 bin ile Meksika, 25 milyon 780 bin ile Endonezya, 25 milyon 750 bin ile İspanya, ve 22 milyon 350 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 1 milyar 810 milyonu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.

Bu ülkeyi 126,71 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 125,80 ile San Marino, 122,16 ile İsrail, 112,95 ile Malta, 97,31 ile Bahreyn, 94,26 ile Şili, 92,30 ile İngiltere, 88,30 ile Macaristan, 87,62 ile Moğolistan, 86,93 ile ABD, 86,84 ile Maldivler, 84,72 ile Katar, 77,93 ile Uruguay ve 73,04 ile Monako takip etti.

– Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 28 milyon 626 bin 803 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 33,92 oldu. 16 milyon 388 bin 975 kişiye ilk doz, 12 milyon 237 bin 828 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 169 milyon 716 bini aştı, 3 milyon 527 binden fazla kişi hayatını kaybetti.