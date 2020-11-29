GRAFİKLİ – Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 62 milyon 592 bine ulaştı

ANKARA (AA) – Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 62 milyon 592 bin oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 458 bin 485 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 62 milyon 592 bin olurken, virüs saptanan 43 milyon 203 bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 610 bin 357 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 272 bin 254 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 393 bin 39), Brezilya (6 milyon 290 bin 272), Rusya (2 milyon 242 bin 633), Fransa (2 milyon 208 bin 699), İspanya (1 milyon 646 bin 192), İngiltere (1 milyon 605 bin 172), İtalya (1 milyon 564 bin 532), Arjantin (1 milyon 413 bin 375), Kolombiya (1 milyon 299 bin 613), Meksika (1 milyon 100 bin 683), Almanya (1 milyon 41 bin 970), Polonya (973 bin 593) Peru (960 bin 368), İran (935 bin 799), Güney Afrika (785 bin 139), Ukrayna (722 bin 679), Türkiye (578 bin 347), Belçika (574 bin 448), Şili (548 bin 941), Irak (548 bin 821), Endonezya (527 bin 999), Çekya (518 bin 649) ve Hollanda (513 bin 325)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (172 bin 637), Hindistan (136 bin 733), Meksika (105 bin 459), İngiltere (58 bin 30), İtalya (54 bin 363), Fransa (52 bin 127), İran (47 bin 486), İspanya (44 bin 668), Rusya (39 bin 68), Arjantin (38 bin 322), Kolombiya (36 bin 401), Peru (35 bin 879), Güney Afrika (21 bin 439), Polonya (16 bin 746), Endonezya (16 bin 646), Belçika (16 bin 461), Almanya (16 bin 377), Şili (15 bin 322), Türkiye (13 bin 373), Ekvador (13 bin 371), Ukrayna (12 bin 213), Irak (12 bin 200), Kanada (11 bin 976) ve Romanya (11 bin 45)."