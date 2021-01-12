GRAFİKLİ – Ege'nin güneş enerjisi kurulu gücü 1369 megavata çıktı

İZMİR (AA) – YUSUF ŞAHBAZ – Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla Ege Bölgesi'nde güneş enerjisindeki kurulu güç 1369 megavata ulaştı.

Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü katlanarak artıyor. 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisinde kurulu güç, 2020'de 6 bin 630 megavata çıktı.

Desteklemelerin büyük etkisinin olduğu yenilebilir enerji sektöründeki artış tüm bölgelere yayıldı. Rüzgarıyla Türkiye'ye enerji veren Ege'de, son yıllarda artan güneş enerjisi yatırımları da dikkati çekti.

Bölgede 2015'te 40 megavat olan kurulu güç, 2020'de 1369 megavata ulaştı. Ege'de güneş enerjisinde kurulu güçte ilk sırada 273 megavatla İzmir yer aldı. İzmir'i 238 megavatla Afyonkarahisar ve 214 megavatla Manisa takip etti.

– "Türkiye'nin potansiyeli 55 gigavat"

Çevreci Enerji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, AA muhabirine, özellikle son yıllarda yapılan mevzuat değişikliklerinin yenilenebilir enerjiye yatırım yapma imkanı sağladığını söyledi.

Türkiye'nin rüzgar, güneş ve biyogaz enerjisinde potansiyelinin oldukça fazla olduğuna işaret eden Şallı, "Güneş enerjisinin en önemli maliyeti kurulum maliyetidir. Bunun dışından yatırımı zorlayacak bir maliyeti bulunmamaktadır. Daha önceden arazi üzeri güneş enerji santrali kuruluyordu ancak şimdi çatı üstü güneş enerji santralleri hız kazandı. Bunun en büyük nedeni, yatırımın geri dönüş süresinin kısa olması, uygun finans kaynaklarının bulunması, artan elektrik maliyetlerinden etkilenilmemesi ve üretim fazlası elektrikten gelir elde edilmesi olarak sıralayabiliriz." diye konuştu.

Ege Bölgesi'nin yıllık güneşlenme süresinin 2 bin 738 saat olduğuna değinen Şallı, "Bunu daha iyi anlatabilmek adına şu örneği verebiliriz: Türkiye'nin en az güneş alan bölgesi Karadeniz, Türkiye’den daha fazla kurulu güce sahip Almanya'dan daha verimlidir. Shura Enerji Dönüşüm Merkezinin raporuna göre, Türkiye'de tüm güneye bakan çatı alanlarının kullanılması durumunda, çatı üstü fotovoltaik sistemlerin teorik potansiyelinin 55 gigavat olduğu hesaplanmıştır." ifadelerini kullandı.

– Yazlık bölgelerde "GES zorunluluğu" talebi

Özellikle yazlık bölgelerde vatandaşların konutlarına güneş enerjisi santrali kurduğunu kaydeden Şallı, sanayicilerin de daha kaliteli elektriğe ulaşmak ve elektrik maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerjisine yöneldiğini belirtti.

Yazlık bölgelerde GES kurma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini savunan Şallı, "GES kuran mülk sahibi veya müteahhide de bazı belediye harçları ile vergilerde indirim yapılmalı. Yenilenebilir enerji konusunda Ege Bölgesi oldukça şanslı. İyi uygulamaların çoğalması ve kırsal kalkınmaya da destek olunmasıyla yenilenebilir enerji yatırımları artacaktır." dedi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve dünyanın iklim krizi ile mücadelesi için yenilenebilir enerji yatırımlarının devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Şallı, şunları kaydetti:

"2021 yılında da elbette yatırımlar devam edecek. Burada önemli olan kamu yönetiminin ve yerel yönetimlerin mevzuat olarak getireceği değişikliklerdir. İklim krizinin etkilerini her geçen gün hissediyoruz. İklim krizi ile başa çıkmanın en önemli yollarından biri de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmektir. Umarım daha fazla yerlilik oranına sahip yenilenebilir enerji yatırımları 2021 yılında artarak devam eder."

Türkiye'nin son 5 yıllık güneş enerjisinde kurulu gücü şöyle oluştu:

YIL KURULU GÜÇ (Mv) 2016 833 2017 3.421 2018 5.063 2019 5.995 2020 6.630

Ege Bölgesi güneş enerjisi kurulu gücünde iller sıralaması şöyle:

İL 2015 KURULU GÜÇ (MW) 2020 KURULU GÜÇ (MW) İZMİR 7,8 272,9 AFYONKARAHİSAR 3,4 237,8 MANİSA 4,1 214,3 DENİZLİ 20,6 191,6 AYDIN 2,6 115,4 MUĞLA 1,1 118,4 KÜTAHYA 115,8 UŞAK 101,9