GRAFİKLİ – Futbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ise 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın müsabaka programı şöyle:
– Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
Yarın:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
– TFF 1. Lig
Yarın:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay (Vefa)
19.00 Bursaspor-Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor 0 (Eskişehir Yeni )
– TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Ankara Demirspor-Bayburt Özel İdare (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Eyüpspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15 Mart Pazar:
14.30 Piserro Kahramanmaraşspor-Kırşehir Belediyespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
14.30 Vanspor FK-Sakaryaspor (Van Atatürk)
14.30 Sivas Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
15.00 Kardemir Karabükspor-Niğde Anadolu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Ergene Velimeşespor-Tuzlaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
Beyaz Grup:
Yarın:
15.00 Sarıyer-Hacettepe (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Pendikspor-GMG Kırklarelispor (Pendik)
15 Mart Pazar:
14.30 Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon (Şanlıurfa GAP)
14.30 Gümüşhanespor-İnegölspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 1922 Konyaspor-Sancektepe (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Yılport Samsunspor-Zonguldak Kömürspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
15.00 Afjet Afyonspor-Çorum FK (Zafer)
15.00 Başkent Akademi-Amed Sportif Faaliyetler (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Manisa FK (Tarsus İlçe)
– TFF 3. Lig
1. Grup
15 Mart Pazar:
13.00 52 Orduspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (19 Eylül)
14.30 Artvin Hopaspor-Çankaya FK (Hopa İlçe)
14.30 Yomraspor-Şile Yıldızspor (Yomra İlçe)
15.00 Serik Belediyespor-Düzcespor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Tokatspor-1928 Bucaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Silivrispor (Sultanbeyli Gölet)
15.00 Çatalcaspor-Anagold 24Erzincanspor (Ziya Altınoğlu)
15.00 Manisaspor-68 Aksaray Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)
15.00 Kızılcabölükspor-Erzinspor (Kızılcabölük)
2. Grup
Yarın:
15.00 Turgutluspor-Belediye Derincespor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Fethiyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fethiye İlçe)
15.00 Payasspor-Kozanspor (Payas İlçe)
15 Mart Pazar:
13.30 Cizrespor-Ofspor (Cizre İlçe)
14.30 Elazığ Belediyespor-Karşıyaka (Gençlik Merkezi)
14.30 Ağrı 1970-Erbaaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Kocaelispor-1877 Alemdağspor (Kocaeli)
15.00 Esenler Erokspor-Fatsa Belediyespor (Esenler)
3. Grup
Yarın:
15.00 Modafen-Muğlaspor (Alemdağ)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Gölcükspor (Maltepe Hasan Polat)
15 Mart Pazar:
14.30 Diyarbakırspor-Bayrampaşa (Diyarbakır)
14.30 Pazarspor-Altındağ Belediyespor (Pazar İlçe)
14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Yeşiltepe)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)
15.00 Darıca Gençlerbirliği-Somaspor (Darıca İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Nazilli Belediyespor (7 Ocak)
15.00 Karacabey Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)